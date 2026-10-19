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Capturan a hondureño y otros dos migrantes por robo armado durante venta de joyas en Tennessee

Un hondureño de 22 años y otros dos migrantes fueron arrestados por ICE en Tennessee por un presunto robo armado

Capturan a hondureño y otros dos migrantes por robo armado durante venta de joyas en Tennessee

Jose Israel Paiz Godoy, de Guatemala; Iván Jared Lagos Espinoza, de Honduras, y Rubel Rafael Rodríguez Lista, de Venezuela.

 Foto: ICE

Tennessee, Estados Unidos. Tres migrantes originarios de Honduras, Guatemala y Venezuela fueron arrestados en Franklin, Tennessee, Estados Unidos, por su presunta participación en un robo a mano armada durante una venta de joyas acordada a través de Facebook Marketplace.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que asumirá la custodia de los sospechosos cuando sean liberados de la cárcel local.

Entre los detenidos se encuentra Iván Jared Lagos Espinoza, de 22 años, de nacionalidad hondureña, quien residía en Nashville. Los otros arrestados son Jose Israel Paiz Godoy, de 23 años, originario de Guatemala y también residente en Nashville, y Rubel Rafael Rodríguez Lista, de 19 años, de nacionalidad venezolana y residente en Lebanon.

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De acuerdo con la información divulgada por ICE, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando una persona recibió a un supuesto comprador interesado en unas joyas que había publicado en Facebook Marketplace. El encuentro, que parecía una transacción comercial, habría terminado en un asalto.

Según los documentos judiciales, los tres hombres presuntamente amenazaron a la víctima con armas de fuego y huyeron del lugar con las joyas. Las autoridades investigaron el caso y localizaron a los sospechosos poco después del incidente.

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La persecución policial alcanzó velocidades cercanas a las 115 millas por hora, equivalentes a unos 185 kilómetros por hora. Finalmente, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Los sospechosos enfrentan múltiples cargos graves, entre ellos robo agravado y evasión policial. No obstante, las acusaciones deberán ser resueltas en el proceso judicial y los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad conforme a la ley.

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Por su parte, ICE anunció que solicitará asumir la custodia de los tres migrantes una vez que sean liberados de la cárcel local. La agencia indicó que permanecerán bajo detención migratoria mientras avanzan los procedimientos relacionados con sus casos.

Aunque las autoridades migratorias señalaron que los tres serán procesados para una posible expulsión de Estados Unidos, la deportación no es definitiva. Su situación dependerá de las decisiones que se adopten durante los procedimientos judiciales y migratorios correspondientes.

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Redacción La Prensa
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