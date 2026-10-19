Capturan a hondureño y otros dos migrantes por robo armado durante venta de joyas en Tennessee

Tennessee, Estados Unidos. Tres migrantes originarios de Honduras, Guatemala y Venezuela fueron arrestados en Franklin, Tennessee, Estados Unidos, por su presunta participación en un robo a mano armada durante una venta de joyas acordada a través de Facebook Marketplace. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que asumirá la custodia de los sospechosos cuando sean liberados de la cárcel local. Entre los detenidos se encuentra Iván Jared Lagos Espinoza, de 22 años, de nacionalidad hondureña, quien residía en Nashville. Los otros arrestados son Jose Israel Paiz Godoy, de 23 años, originario de Guatemala y también residente en Nashville, y Rubel Rafael Rodríguez Lista, de 19 años, de nacionalidad venezolana y residente en Lebanon.

De acuerdo con la información divulgada por ICE, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre, cuando una persona recibió a un supuesto comprador interesado en unas joyas que había publicado en Facebook Marketplace. El encuentro, que parecía una transacción comercial, habría terminado en un asalto.

ICE lodged detainers with the Williamson County Jail in Tennessee Oct. 10 against illegal aliens Jose Israel Paiz-Godoy, Rubel Rafael Rodriguez-Lista and Ivan Jared Lagos-Espinoza.The trio faces multiple felony charges following an armed robbery at a home in Franklin Oct. 9. According to local authorities, the three illegal aliens fled the scene of an armed robbery involving jewelry advertised on Facebook Marketplace and led police on a dangerous vehicle pursuit before officers took them into custody.Upon release from local custody, they’ll be transferred into ICE custody and will remain detained pending the outcome of their removal proceedings. They will receive due process. Under @POTUS Trump and @SecMullinDHS, if you break the law, you will face the consequences. Criminal illegal aliens are not welcome in the U.S. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 16, 2026

Según los documentos judiciales, los tres hombres presuntamente amenazaron a la víctima con armas de fuego y huyeron del lugar con las joyas. Las autoridades investigaron el caso y localizaron a los sospechosos poco después del incidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La persecución policial alcanzó velocidades cercanas a las 115 millas por hora, equivalentes a unos 185 kilómetros por hora. Finalmente, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Los sospechosos enfrentan múltiples cargos graves, entre ellos robo agravado y evasión policial. No obstante, las acusaciones deberán ser resueltas en el proceso judicial y los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad conforme a la ley.