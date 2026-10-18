Indignación por el caso de Patricia, madre hondureña arrestada por ICE en Texas

El caso de Patricia Escobar, una madre de origen hondureño detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, ha generado indignación y preocupación entre sus familiares y miembros de la comunidad, luego de que se conociera que sus dos hijas, de cuatro y siete años, quedaron bajo el cuidado de su padre tras el arresto.
Según los relatos difundidos sobre el caso, la detención ocurrió el miércoles 14 de octubre, en el norte de Austin, cuando Patricia regresaba en su camioneta después de llevar a su hija mayor a la escuela. La mujer viajaba acompañada de una cercana cuando fue interceptada por agentes migratorios.
La intervención quedó registrada en video por un activista conocido como "Limón Verde", quien documenta operativos de las autoridades en esa zona de Texas. En las imágenes, según los reportes, se escucha a la hondureña pedir a los agentes que no se la llevaran y advertir que sus hijas podían quedarse solas.
Durante el arresto, Patricia también pidió ayuda a la mujer que la acompañaba. "¡No me estén golpeando! ¡Ahí está mi teléfono, llama, por favor!", habría expresado mientras los agentes la obligaban a subir a un vehículo oficial, de acuerdo con el relato difundido sobre el incidente.
Uno de los aspectos que más ha preocupado a la familia es la situación de las dos menores, quienes tienen cuatro y siete años. Tras la detención de Patricia, su esposo, identificado como Lester, quedó a cargo de las niñas y relató a medios locales el impacto que la ausencia de su madre ha tenido en el hogar..
"Me dejaron solo con mis dos hijas. La más pequeña me está preguntando que cuándo va a venir la mamá, que a qué hora va a venir", manifestó Lester, visiblemente afectado por lo ocurrido, según las declaraciones recogidas por medios de comunicación.
El esposo de Patricia confirmó que el arresto se produjo poco después de que ella dejara a la niña mayor en la escuela. De acuerdo con su testimonio, la menor más pequeña permanecía en la vivienda familiar cuando ocurrió el operativo.
Otro detalle del caso es que la camioneta de la familia habría quedado abandonada en la vía pública después de la intervención de los agentes. La situación dejó a la familia intentando reorganizar su rutina mientras enfrenta la incertidumbre sobre el paradero y la situación migratoria de Patricia.
Según la información difundida por sus familiares, la hondureña permanece en un centro de detención migratoria. Sin embargo, en los datos proporcionados no se detalla el lugar exacto donde está recluida, si cuenta con representación legal ni qué procedimiento migratorio enfrenta tras su arresto.
Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible para esta nota, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no ha ofrecido una explicación oficial sobre las circunstancias de la detención ni sobre el estatus migratorio de Patricia.