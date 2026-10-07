¿Qué derechos tienen los inmigrantes durante una detención de ICE en Estados Unidos?

Una detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede generar incertidumbre entre las familias migrantes, especialmente cuando la persona no sabe qué puede decir, qué documentos debe firmar o si puede solicitar un abogado. Para los migrantes hondureños en Estados Unidos, conocer estos derechos puede ser fundamental para actuar con mayor información durante un proceso de detención.
Una persona detenida por ICE tiene, en términos generales, derecho a permanecer en silencio. Según la American Civil Liberties Union (Aclu), un inmigrante puede expresar que desea ejercer ese derecho y solicitar hablar con un abogado antes de responder preguntas sobre su situación migratoria.
Esto significa que el detenido no tiene que proporcionar explicaciones sobre dónde nació, cómo ingresó a Estados Unidos o cuál es su situación migratoria sin antes buscar asesoría legal. La Aclu advierte que lo que una persona diga a un agente puede ser utilizado posteriormente en su proceso migratorio.
Otro de los derechos importantes es consultar con un abogado. Según la Aclu, una persona detenida por ICE puede contratar a un abogado y tiene derecho a consultarlo, pero el Gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en un proceso migratorio.
Si el detenido no cuenta con recursos para contratar representación privada, puede solicitar información sobre abogados u organizaciones que ofrecen servicios gratuitos o de bajo costo. La organización recomienda pedir esta información a las autoridades de detención.
La Aclu recomienda que una persona detenida no firme documentos ni tome decisiones sobre su caso migratorio sin comprender completamente lo que está firmando y, de ser posible, después de consultar con un abogado. También aconseja solicitar un intérprete si el detenido no entiende el contenido de los documentos.
Este punto puede ser especialmente relevante para migrantes hondureños que tienen dificultades para comprender documentos legales en inglés. La persona puede comunicar a los agentes que necesita un intérprete antes de responder o firmar determinados documentos.
Las personas detenidas por ICE también pueden comunicarse con un abogado o con familiares. Según la Aclu, una persona bajo custodia migratoria tiene derecho a llamar a un abogado o a su familia y puede recibir visitas de su representante legal en el centro de detención.
Por esta razón, la Aclu recomienda que los inmigrantes tengan previamente anotados los números telefónicos de familiares y de su abogado. También aconseja que una persona de confianza conozca su número A, ya que puede ayudar a localizarla dentro del sistema migratorio.
Un migrante hondureño detenido por ICE también puede solicitar comunicarse con el consulado de Honduras. Según la ACLU, las personas bajo custodia migratoria tienen derecho a contactar a su consulado o pedir que un funcionario informe al consulado sobre su detención.
Este contacto puede ser particularmente importante para las familias hondureñas que necesitan informar a sus parientes sobre la situación de una persona detenida y buscar orientación sobre los recursos disponibles.
La posibilidad de obtener una audiencia de fianza depende de las circunstancias particulares del caso y de las reglas aplicables. En 2026, diferentes tribunales federales de apelaciones han emitido decisiones relacionadas con el acceso de personas detenidas por inmigración a audiencias de fianza.
Por ello, un detenido no debería asumir que será liberado automáticamente ni que necesariamente permanecerá detenido durante todo el proceso. La situación puede depender, entre otros factores, del historial migratorio, antecedentes, tipo de procedimiento y decisiones judiciales aplicables al caso.
Aunque una persona considere que sus derechos están siendo vulnerados, la Aclu recomienda no resistirse físicamente, correr, discutir o intentar obstruir a los agentes. También señala que nunca se deben presentar documentos falsos ni mentir a las autoridades.
La organización recomienda mantener la calma, expresar que se desea permanecer en silencio y solicitar hablar con un abogado. De esta manera, el inmigrante puede ejercer sus derechos sin aumentar innecesariamente el riesgo durante el encuentro con los agentes.
La situación puede variar dependiendo del estatus migratorio de cada persona. Según la ACLU, determinados inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses pueden estar obligados a portar documentos migratorios específicos y presentarlos cuando un funcionario los solicite. La organización también advierte que nunca se deben presentar documentos falsos.
Por eso, los migrantes hondureños deben evitar seguir consejos generales difundidos en redes sociales sin verificar si aplican a su situación particular. Un abogado de inmigración puede determinar qué documentos debe portar una persona y cómo responder ante una solicitud de las autoridades.
Para una familia hondureña en Estados Unidos, también puede ser útil mantener copias de documentos migratorios importantes con una persona de confianza y asegurarse de que los familiares sepan el número A del integrante que pudiera ser detenido.
El número A puede ser especialmente importante para que los familiares puedan buscar información sobre una persona que se encuentre bajo custodia migratoria. La ACLU señala que este número puede ayudar a los familiares a localizar al detenido dentro del sistema de inmigración.
Estar bajo custodia de ICE no significa que una persona pierda todos sus derechos. Según la Aclu, las protecciones constitucionales se aplican independientemente del estatus migratorio, aunque existen excepciones y reglas especiales en determinados contextos, como zonas fronterizas, aeropuertos y algunas categorías migratorias.