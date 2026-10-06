¿Qué hacer si un agente de ICE llega a mi casa? Guía para migrantes hondureños en EE UU

Texas, Estados Unidos. La llegada de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) a una vivienda puede convertirse en una situación de tensión para cualquier familia migrante. Para los hondureños que viven en Estados Unidos, conocer sus derechos y saber cómo actuar puede ayudar a evitar decisiones apresuradas durante un encuentro con agentes migratorios. La primera recomendación es mantener la calma y evitar abrir la puerta inmediatamente. Según la American Civil Liberties Union (Aclu), las personas tienen derechos constitucionales independientemente de su estatus migratorio y pueden hablar con los agentes desde el interior de la vivienda.

La Aclu recomienda preguntar quiénes son los agentes y cuál es el motivo de su presencia. También se puede solicitar que muestren su identificación o placa a través de una ventana o mirilla, sin necesidad de abrir la puerta.

¿Qué hacer si ICE tiene una orden para entrar?

Uno de los aspectos más importantes es determinar si los agentes tienen una orden que les permita ingresar a la vivienda. Según la Aclu, una persona puede preguntar específicamente si cuentan con una orden judicial firmada por un juez y pedir que la muestren por una ventana o que la pasen por debajo de la puerta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La diferencia entre una orden judicial y un documento administrativo de inmigración puede ser determinante. La Aclu señala que una orden administrativa de deportación o remoción, como el formulario I-205, por sí sola no equivale a una orden judicial que autorice a los agentes a ingresar a una vivienda sin consentimiento.

El National Immigration Law Center (Nilc) también explica que las órdenes administrativas utilizadas por las autoridades migratorias no deben confundirse con una orden judicial emitida y firmada por un juez. La organización recomienda conocer las diferencias entre ambos documentos antes de permitir el ingreso de agentes.

¿Puedo negar el ingreso?

Si los agentes no presentan una orden judicial válida que autorice el ingreso, la Aclu recomienda mantener la puerta cerrada y expresar claramente que no se autoriza su entrada. Una persona puede indicar, de manera calmada, que no da su consentimiento para ingresar a la vivienda. Sin embargo, el panorama de los operativos migratorios tiene elementos adicionales. En febrero de 2026, el NILC publicó información sobre memorandos internos de ICE relacionados con arrestos y órdenes, y señaló que existen disputas legales sobre las facultades de los agentes para ingresar a viviendas utilizando determinadas órdenes administrativas. La situación también ha sido objeto de demandas en tribunales federales. Por ello, las familias migrantes, incluidos los hondureños, deben evitar asumir que cualquier documento mostrado por un agente equivale automáticamente a una autorización judicial para ingresar a una vivienda.

El derecho a permanecer en silencio

Otro derecho importante es permanecer en silencio. Según la Aclu, una persona puede negarse a responder preguntas sobre su situación migratoria y no está obligada a discutir su ciudadanía o estatus con los agentes. No obstante, la organización también advierte que las personas no deben mentir ni presentar documentos falsos. Asimismo, recomienda no resistirse físicamente, correr, discutir o intentar impedir por la fuerza una actuación de los agentes, incluso si consideran que sus derechos están siendo vulnerados.

¿Qué hacer si los agentes entran?

Si los agentes ingresan a la vivienda, una persona puede manifestar que no autoriza el ingreso o el registro y ejercer su derecho a permanecer en silencio. La Aclu recomienda solicitar hablar con un abogado lo antes posible y no firmar documentos sin recibir asesoría legal.

Para las familias hondureñas que viven en Estados Unidos, las organizaciones de derechos de los inmigrantes recomiendan prepararse con anticipación. Esto puede incluir tener los datos de contacto de un abogado, conocer los documentos migratorios de cada integrante de la familia y establecer un plan para el cuidado de los hijos en caso de una detención.

¿Cómo localizar a un familiar detenido por ICE?

Si un familiar es detenido por autoridades migratorias, el Gobierno de Estados Unidos cuenta con un localizador oficial de detenidos de ICE. Según USAGov, este recurso permite buscar información sobre personas que se encuentran bajo custodia de inmigración y ofrece opciones de atención en español.