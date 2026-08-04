Detención de migrantes en USA alcanza su punto más alto durante el Gobierno de Trump

Austin, Estados Unidos

El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50.000 arrestos, según confirmó a EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El aumento se produce en medio de las presiones de la Administración republicana para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los 2.000 arrestos diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), incluidas las detenciones en aeropuertos. En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43.000 detenciones, una cifra también récord durante este Gobierno, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

Estos datos, que aún no han sido publicados oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes migratorios en julio. En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia "intensificará la presión en las calles". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía", agregó el secretario. Sin embargo, la mayoría de las personas detenidas por las autoridades migratorias en EE.UU. durante el Gobierno republicano no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de la Administración de que las autoridades persiguen a "criminales" y a "lo peor de lo peor".