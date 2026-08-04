EE.UU. ve posible un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Al ser preguntado sobre si un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos por el tránsito, declaró: "Creo que se trataría de libertad de movimiento. Aunque la situación allí ha sido algo tensa en los últimos días, hemos visto salir bastantes barcos incluso ahora, por lo que cabría esperar que los precios de la energía vuelvan a estabilizarse". Tras las declaraciones del secretario del Tesoro, los precios de los futuros del petróleo estadounidense experimentaron una caída de aproximadamente el 4 %, situándose por debajo de los 77 dólares por barril.