Sebastian Guerrero fue abatido por agentes del ICE cuando se dirigía hacia su trabajo en Maine

La víctima fue identificada como Joan Sebastian Guerrero, quien, de acuerdo con organizaciones defensoras de los inmigrantes, contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social. Según esas versiones, el joven se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por agentes de ICE alrededor de las 7:18 de la mañana del lunes en la ciudad de Biddeford.