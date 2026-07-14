Inglaterra, indignada tras decisión de FIFA: "Les concedieron el deseo a Argentina"

Prensa de Inglaterra arde y enciende las redes sociales en la previa del duelo ante Argentina tras mostrarse indignado por última decisión de la FIFA.
La previa del partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 sigue calentándose.
La prensa de Inglaterra le manda tremendos dardos a Argentina previo al duelo de semifinales de la Copa del Mundo.
La FIFA nombró al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath como juez principal del compromiso, una decisión que despertó cuestionamientos entre algunos aficionados británicos.
De acuerdo con Daily Mail, uno de los periódicos más leídos en el Reino Unido, el colegiado mantiene una supuesta cercanía con Lionel Messi y la selección argentina.
“El miedo del favoritismo a Argentina ha aumentado luego de que FIFA confirmara al árbitro “favorito de Messi” para las semifinales”, escribió el Daily Mail.
Incluso, lo han llegado a señalar como "el árbitro favorito de Messi" debido al historial positivo que acumula el capitán argentino en partidos donde Elfath ha participado.
El Daily Mirror asegura que Argentina quería a este árbitro y que "FIFA les concedió el deseo”, finalmente The Sun hace eco de que este fue el árbitro que estuvo en la final de la Leagues Cup del Inter Miami.
No obstante, esa coincidencia estadística está lejos de demostrar algún tipo de favoritismo hacia la Albiceleste.
Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, además de haber dirigido encuentros del astro argentino en competiciones de clubes.
Su presencia en esos compromisos responde principalmente a su experiencia internacional y a la confianza que la FIFA deposita en él para encuentros de máxima exigencia.
Por su parte, The Sun también dedicó espacio a la elección del colegiado. El periódico recordó que Elfath estuvo presente en uno de los momentos más importantes de la carrera mundialista de Messi.
El tabloide británico señaló que se trata de un oficial seleccionado por la FIFA. Además, destacó que fue protagonista en un episodio histórico relacionado con el capitán argentino.
Las publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Miles de aficionados compartieron los titulares y comenzaron a debatir sobre la imparcialidad del nombramiento.
La prensa de Inglaterra ha reccionado indignada tras la designación del árbitro Ismail Elfath.