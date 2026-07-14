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Inglaterra, indignada tras decisión de FIFA: "Les concedieron el deseo a Argentina"

La tensión sigue aumentando en la antesala de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Inglaterra, indignada tras decisión de FIFA: Les concedieron el deseo a Argentina
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Prensa de Inglaterra arde y enciende las redes sociales en la previa del duelo ante Argentina tras mostrarse indignado por última decisión de la FIFA.
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La previa del partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 sigue calentándose.
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La prensa de Inglaterra le manda tremendos dardos a Argentina previo al duelo de semifinales de la Copa del Mundo.
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La FIFA nombró al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath como juez principal del compromiso, una decisión que despertó cuestionamientos entre algunos aficionados británicos.
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De acuerdo con Daily Mail, uno de los periódicos más leídos en el Reino Unido, el colegiado mantiene una supuesta cercanía con Lionel Messi y la selección argentina.
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“El miedo del favoritismo a Argentina ha aumentado luego de que FIFA confirmara al árbitro “favorito de Messi” para las semifinales”, escribió el Daily Mail.
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Incluso, lo han llegado a señalar como "el árbitro favorito de Messi" debido al historial positivo que acumula el capitán argentino en partidos donde Elfath ha participado.
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El Daily Mirror asegura que Argentina quería a este árbitro y que "FIFA les concedió el deseo”, finalmente The Sun hace eco de que este fue el árbitro que estuvo en la final de la Leagues Cup del Inter Miami.
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No obstante, esa coincidencia estadística está lejos de demostrar algún tipo de favoritismo hacia la Albiceleste.
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Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, además de haber dirigido encuentros del astro argentino en competiciones de clubes.
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Su presencia en esos compromisos responde principalmente a su experiencia internacional y a la confianza que la FIFA deposita en él para encuentros de máxima exigencia.
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Por su parte, The Sun también dedicó espacio a la elección del colegiado. El periódico recordó que Elfath estuvo presente en uno de los momentos más importantes de la carrera mundialista de Messi.
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El tabloide británico señaló que se trata de un oficial seleccionado por la FIFA. Además, destacó que fue protagonista en un episodio histórico relacionado con el capitán argentino.
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Las publicaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales. Miles de aficionados compartieron los titulares y comenzaron a debatir sobre la imparcialidad del nombramiento.
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La prensa de Inglaterra ha reccionado indignada tras la designación del árbitro Ismail Elfath.
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