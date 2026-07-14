Sicarios asesinan a "La Chofis", mano derecha de "El Lunares", líder de la Unión Tepito

Una mujer identificada como Lizeth Yuridia Juárez, conocida con el alias de “La Chofis”, fue asesinada a balazos en un ataque ocurrido en el barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, México.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en un estacionamiento localizado en la zona de las calles Matamoros y Peralvillo, donde la víctima habría sido sorprendida por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar.
Autoridades capitalinas identificaban a Juárez como una presunta integrante de la estructura de narcomenudeo de la organización criminal conocida como La Unión Tepito.
Información de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala que la mujer habría ocupado una posición relevante dentro del grupo delictivo durante varios años.
Las investigaciones también la ubicaban como una persona cercana a Óscar Andrés Flores, alias “El Lunares”, señalado anteriormente por las autoridades como uno de los líderes de La Unión Tepito.
Según las indagatorias, “La Chofis” presuntamente habría estado relacionada con actividades como distribución de drogas al menudeo, cobro de extorsiones a comerciantes y manejo de recursos vinculados con las operaciones de la organización criminal.
Registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indican que Juárez contaba con antecedentes por distintos delitos y había sido detenida en al menos cinco ocasiones.
Su arresto más reciente ocurrió en mayo; sin embargo, en los procesos judiciales previos habría obtenido su libertad.
El homicidio se registra en medio de la disputa entre grupos criminales que buscan mantener el control de actividades ilícitas en la zona centro de la capital mexicana.
Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables del asesinato.