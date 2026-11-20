Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal de Sentencia que conoció el caso Delta Teams ordenó al Ministerio Público investigar un número telefónico que mantuvo comunicación con Angie Peña días antes de su desaparición en Roatán, Islas de la Bahía.

Durante la audiencia de fallo, celebrada este 20 de noviembre, los jueces señalaron que el teléfono, con terminación 60, se comunicó con la joven el 31 de diciembre de 2021, desde las 10:52 de la mañana hasta las 8:58 de la noche.

Ambos dispositivos también fueron captados por una misma antena telefónica en una zona de Roatán donde se encontraba Angie Peña.

Sin embargo, al momento de presentar pruebas, la Fiscalía no profundizó en la investigación para identificar al usuario del abonado ni establecer su relación con la joven.

Ante esos vacíos, la terna de jueces instruyó al Ministerio Público a profundizar las investigaciones para esclarecer quién utilizaba el teléfono, por qué mantenía comunicación con Angie Peña y si existe alguna relación con su desaparición, ocurrida el 1 de enero de 2022.