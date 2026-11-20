Tegucigalpa, Honduras. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a cuatro integrantes del grupo Delta Teams por el delito de asociación para delinquir.
El fallo se emitió por unanimidad de votos durante el proceso judicial, abordó la presunta vinculación de los acusados con la desaparición de Angie Samantha Peña.
Los jueces declararon responsables penalmente a William James Murdoch, Harold Joseph Green, Gary Lee Johnston y Gustavo Trejo Nájera, en calidad de integrantes de una asociación para delinquir.
Por unanimidad de votos la Sala I del #TribunalDeSentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó fallo condenatorio para los imputados Harold Joseph Creeph, William Murdock, Gary Lee Jonhston y Ramón Trejo Nájera por el delito de Asociación para Delinquir en su título de integrantes. Igualmente, el Tribunal absolvio a los ciudadanos William Murdock, Harold Joseph Creeph por el delito de Trata de Personas Agravado con Finalidad de Explotación Sexual Comercial en perjuicio de Angie Peña. En virtud del fallo mencionado el tribunal agendó la Audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el 9 de diciembre a la 1:30 de la tarde. La acusación para estás personas fue por la desaparición en Roatán de la joven Angie Peña durante 2022.— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 20, 2026
Como consecuencia de la resolución, los cuatro deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en los centros penales donde actualmente permanecen recluidos.
Sin embargo, el tribunal absolvió a William James Murdoch y Harold Joseph Green del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña.
Los jueces determinaron que las pruebas evacuadas durante el juicio oral y público fueron insuficientes para demostrar la participación de ambos acusados en ese delito.
Por esa razón, ordenaron emitir las respectivas cartas de libertad definitiva únicamente por el cargo de trata de personas agravada.
Absuelven a dos acusados por el delito de trata de personas
La resolución judicial establece que la responsabilidad penal de Murdoch y Green por asociación para delinquir se mantiene, pese a la absolución por el delito relacionado con Angie Peña.
El tribunal también instruyó al Ministerio Público a continuar las investigaciones relacionadas con un número telefónico que mantuvo comunicación con la joven entre el 30 y el 31 de diciembre de 2021.
Ese abonado telefónico fue señalado por los jueces como un elemento que debe seguir bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición.
Angie Peña desapareció durante sus vacaciones en Roatán
Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022, cuando disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Roatán, Islas de la Bahía.
La joven salió a bordo de una moto acuática, conocida como jet ski, desde el sector de West Bay.
Sin embargo, nunca regresó al lugar donde permanecían sus familiares. Tras reportarse su desaparición, las autoridades hondureñas activaron operativos de búsqueda en diferentes sectores marítimos de Roatán y zonas aledañas.
Equipos de rescate y organismos de seguridad participaron en las labores para localizarla.
Posteriormente, la búsqueda se extendió a otras zonas del Caribe, luego de que localizaran la moto acuática que utilizaba Angie en las costas de Belice.
Junto con la moto acuática también encontraron uno de sus aretes. El hallazgo generó nuevas interrogantes sobre lo ocurrido y llevó a sus familiares a exigir que las autoridades investigaran la posibilidad de que la joven hubiera sido víctima de un hecho criminal.
Tribunal programó audiencia para individualizar las penas
En el proceso judicial enfrentaron cargos cuatro personas: Harold Joseph Green, William James Murdoch, Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.
El tribunal programó la audiencia de individualización de la pena concreta para el próximo 9 de diciembre, a partir de la 1:30 de la tarde.
Mientras llega esa etapa procesal, los cuatro declarados culpables deberán continuar bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La resolución marca un avance en el proceso judicial contra los integrantes de Delta Teams, aunque no establece la responsabilidad de Murdoch y Green por el delito de trata de personas agravada contra Angie Peña.
Por su parte, el Ministerio Público deberá continuar las investigaciones sobre el número telefónico mencionado por los jueces.