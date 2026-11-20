Tegucigalpa, Honduras. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a cuatro integrantes del grupo Delta Teams por el delito de asociación para delinquir. El fallo se emitió por unanimidad de votos durante el proceso judicial, abordó la presunta vinculación de los acusados con la desaparición de Angie Samantha Peña. Los jueces declararon responsables penalmente a William James Murdoch, Harold Joseph Green, Gary Lee Johnston y Gustavo Trejo Nájera, en calidad de integrantes de una asociación para delinquir.

Por unanimidad de votos la Sala I del #TribunalDeSentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó fallo condenatorio para los imputados Harold Joseph Creeph, William Murdock, Gary Lee Jonhston y Ramón Trejo Nájera por el delito de Asociación para Delinquir en su título de integrantes. Igualmente, el Tribunal absolvio a los ciudadanos William Murdock, Harold Joseph Creeph por el delito de Trata de Personas Agravado con Finalidad de Explotación Sexual Comercial en perjuicio de Angie Peña. En virtud del fallo mencionado el tribunal agendó la Audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el 9 de diciembre a la 1:30 de la tarde. La acusación para estás personas fue por la desaparición en Roatán de la joven Angie Peña durante 2022. — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 20, 2026



Como consecuencia de la resolución, los cuatro deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en los centros penales donde actualmente permanecen recluidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el tribunal absolvió a William James Murdoch y Harold Joseph Green del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial en perjuicio de Angie Peña. Los jueces determinaron que las pruebas evacuadas durante el juicio oral y público fueron insuficientes para demostrar la participación de ambos acusados en ese delito. Por esa razón, ordenaron emitir las respectivas cartas de libertad definitiva únicamente por el cargo de trata de personas agravada.

Absuelven a dos acusados por el delito de trata de personas La resolución judicial establece que la responsabilidad penal de Murdoch y Green por asociación para delinquir se mantiene, pese a la absolución por el delito relacionado con Angie Peña. El tribunal también instruyó al Ministerio Público a continuar las investigaciones relacionadas con un número telefónico que mantuvo comunicación con la joven entre el 30 y el 31 de diciembre de 2021. Ese abonado telefónico fue señalado por los jueces como un elemento que debe seguir bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición.