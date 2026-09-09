Video de Dereck McNeil da nombres de agentes de la Atic en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras. Nuevos cuestionamientos surgen sobre la actuación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en el caso de la desaparición de Angie Peña, luego de que comenzara a circular un video atribuido al testigo Dereck Isaac McNeil, quien fue asesinado y en la grabación señala presuntas irregularidades en la investigación. Dereck McNeil, quien se identificaba como testigo relacionado con el caso, habría dejado varias grabaciones antes de su muerte. En una de ellas advierte que sus declaraciones podrían ponerlo en riesgo y menciona que las realiza con el propósito de que los hechos sean esclarecidos.

“Por si me matan”, se escucha decir a McNeil al referirse a la información que estaba por revelar. En el video, fechado según sus propias palabras el 28 de octubre de 2025, identifica a varios agentes de la Atic y los acusa de intentar desvirtuar el caso de Angie Peña. “Angie Peña, este juicio va a ser un boom porque este juicio quiere ser manipulado por Atic. Hay un fiscal que es el que lleva la causa, ya les digo el nombre también por si me matan”, manifestó McNeil en la grabación. Posteriormente, menciona a Fernando Miguel Carvajal Nolasco, Rafael Enrique Ardón Rodríguez, Hansel Armando Castellón Irías, Edgar Andrés Jiménez Flores y Arturo Josué Claros Cortés, a quienes señala de estar relacionados, según su versión, con presuntas irregularidades en la investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sobre uno de los agentes mencionados, McNeil afirmó: “Edgar Andrés Jiménez Flores, que es el perito de Atic en cuanto a los teléfonos, que él siempre es el que manipula todas las cosas”. También lanzó acusaciones contra Arturo Josué Claros Cortés, aunque estas afirmaciones no son presentadas en el video con pruebas que permitan corroborarlas por sí mismas. McNeil insistió en que no obtenía ningún beneficio personal al divulgar la información. “Entonces es acá donde yo les puedo decir que qué beneficio obtengo yo de todo esto, ninguno, porque prácticamente, o sea, no gano nada, pero quiero que las cosas se esclarezcan, quede todo claro”, expresó.

Testigos desaparecieron