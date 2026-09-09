Video de Dereck McNeil da nombres de agentes de la Atic en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras. Nuevos cuestionamientos surgen sobre la actuación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en el caso de la desaparición de Angie Peña, luego de que comenzara a circular un video atribuido al testigo Dereck Isaac McNeil, quien fue asesinado y en la grabación señala presuntas irregularidades en la investigación.
Dereck McNeil, quien se identificaba como testigo relacionado con el caso, habría dejado varias grabaciones antes de su muerte. En una de ellas advierte que sus declaraciones podrían ponerlo en riesgo y menciona que las realiza con el propósito de que los hechos sean esclarecidos.
“Por si me matan”, se escucha decir a McNeil al referirse a la información que estaba por revelar. En el video, fechado según sus propias palabras el 28 de octubre de 2025, identifica a varios agentes de la Atic y los acusa de intentar desvirtuar el caso de Angie Peña.
“Angie Peña, este juicio va a ser un boom porque este juicio quiere ser manipulado por Atic. Hay un fiscal que es el que lleva la causa, ya les digo el nombre también por si me matan”, manifestó McNeil en la grabación.
Posteriormente, menciona a Fernando Miguel Carvajal Nolasco, Rafael Enrique Ardón Rodríguez, Hansel Armando Castellón Irías, Edgar Andrés Jiménez Flores y Arturo Josué Claros Cortés, a quienes señala de estar relacionados, según su versión, con presuntas irregularidades en la investigación.
Sobre uno de los agentes mencionados, McNeil afirmó: “Edgar Andrés Jiménez Flores, que es el perito de Atic en cuanto a los teléfonos, que él siempre es el que manipula todas las cosas”. También lanzó acusaciones contra Arturo Josué Claros Cortés, aunque estas afirmaciones no son presentadas en el video con pruebas que permitan corroborarlas por sí mismas.
McNeil insistió en que no obtenía ningún beneficio personal al divulgar la información. “Entonces es acá donde yo les puedo decir que qué beneficio obtengo yo de todo esto, ninguno, porque prácticamente, o sea, no gano nada, pero quiero que las cosas se esclarezcan, quede todo claro”, expresó.
Testigos desaparecieron
En otra parte de la grabación relacionó la investigación con movimientos realizados antes de un viaje de la entonces fiscal Julissa Villanueva a Roatán. “Cuando la doctora Villanueva iba a viajar a Roatán un día antes, ellos movilizaron todo”, afirmó McNeil, quien también cuestionó que varios testigos vinculados al caso posteriormente murieran o desaparecieran.
El testigo también pidió a otras personas que pudieran tener información sobre supuestas actuaciones irregulares de agentes que se comunicaran con autoridades. “Yo solo sé que quiero hacer conciencia, que tengan cuidado con Atic, dijo, antes de recomendar acudir a autoridades de la Secretaría de Seguridad o contactar a Villanueva.
En su extensa declaración, McNeil hizo además señalamientos contra fiscales y mencionó a personas vinculadas, según su versión, con los llamados Delta Teams y con investigaciones por delitos como trata de personas, drogas y lavado de dinero. También aseguró que había recibido ofrecimientos de dinero para no declarar.
“Los Delta Teams me han ofrecido dinero, me mandaron ofrecer dinero, yo lo dije públicamente en el juicio donde condenaron a Gary Lee Johnston”, afirmó McNeil, quien sostuvo que no estaba dispuesto a aceptar dinero a cambio de modificar su testimonio.
Las declaraciones adquieren relevancia por haber sido realizadas antes del asesinato de McNeil y porque el contenido vuelve a colocar bajo escrutinio la investigación relacionada con la desaparición de Angie Peña. Sin embargo, los señalamientos contenidos en la grabación corresponden a las afirmaciones del fallecido y requieren ser corroborados por las autoridades competentes.
“Si me matan, pues ya se sabe, pero necesitamos detener esto, eso es todo lo que les puedo decir”, concluyó McNeil en el video, en el que dejó expresadas sus preocupaciones sobre el rumbo que, según él, estaba tomando el caso.