Lo buscaban por asesinato: capturan a joven en Atima, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. Un hombre de 28 años fue capturado este miércoles 9 de septiembre en el barrio El Centro de Atima, Santa Bárbara, luego de que la Policía Nacional confirmara que tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato. El detenido fue identificado como Marcos Tulio Mejía Urrutia, de nacionalidad hondureña, de oficio jornalero y originario de Atima. De acuerdo con el informe policial, la captura se realizó alrededor de las 11:00 de la mañana mediante labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Mejía Urrutia fue localizado en el barrio El Centro, en el municipio de Atima, donde los agentes procedieron a ejecutar la orden judicial que estaba pendiente en su contra. Según el reporte, la orden de captura está relacionada con una investigación por el delito de asesinato, en perjuicio de Yester Melgar Vega. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La orden fue emitida el 3 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras Departamental de Santa Bárbara, según consta en el informe policial.

Tras su detención, el sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso establecido por la ley. La Policía indicó que la captura fue resultado de las labores de seguimiento realizadas por los agentes asignados a la zona. El detenido reside en la aldea San Rafael, Santa Bárbara, y, según sus generales proporcionadas por la Policía, se encuentra en unión libre. Las autoridades no brindaron en el informe mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Yester Melgar Vega ni sobre la investigación que originó la orden de captura. Será el proceso judicial el que determine la responsabilidad de Mejía Urrutia en los hechos por los que se le requiere, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.