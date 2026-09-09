MP llega a las sedes del Partido Liberal y Libre en busca de información

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público informó que, a través de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales (UECDE), realizó diligencias investigativas relacionadas con denuncias por supuestas irregularidades registradas durante las elecciones internas del 9 de marzo de 2025.

Las investigaciones están vinculadas específicamente con denuncias sobre posibles irregularidades ocurridas en Juntas Receptoras de Votos durante el proceso electoral interno de los partidos políticos.

Como parte de estas diligencias, equipos del Ministerio Público realizan actuaciones en las sedes del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de la recopilación y análisis de elementos relacionados con las denuncias presentadas.

El Ministerio Público aclaró que estas acciones corresponden a la etapa preparatoria del proceso legal, durante la cual se recopilan elementos de convicción para determinar si existen indicios suficientes que puedan derivar en una eventual imputación.

De acuerdo con el MP, la investigación de este tipo de hechos puede desarrollarse dentro del plazo establecido por la Constitución de la República, que contempla hasta cuatro años para realizar las diligencias correspondientes y analizar las posibles responsabilidades.

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La UECDE indicó que entre los elementos que son objeto de análisis se encuentran posibles conductas contempladas en el artículo 544 del Código Penal, además de otras tipificaciones relacionadas con delitos electorales.

El Ministerio Público enfatizó que las diligencias no significan, por el momento, que exista una acusación formal contra alguna persona. La institución señaló que su actuación se mantiene bajo los principios de legalidad, debido proceso y objetividad.

Asimismo, aclaró que actualmente no existen requerimientos fiscales, solicitudes de órdenes de captura ni detenciones preventivas contra personas vinculadas con estas investigaciones.

La directora de comunicaciones del Partido Liberal, Indira Raudales, dijo que el partido entregó la información que tenía disponible y aseguró que no hubo secuestro de documentos durante la diligencia, debido a que la documentación solicitada no se encontraba en las instalaciones.

Las elecciones internas del 9 de marzo de 2025 estuvieron marcadas por denuncias y cuestionamientos relacionados con el desarrollo del proceso en distintos centros de votación, por lo que el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes a partir de las denuncias formalmente interpuestas.