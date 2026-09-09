Detienen a sospechoso de matar a su hermano con el pico de una botella de vidrio

Tegucigalpa. Un suceso fratricida se registró en el departamento de Francisco Morazán. Horas después, el presunto autor fue detenido por las autoridades policiales.

De acuerdo con las investigaciones policiales, ambos hermanos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, al calor de los tragos, se originó una discusión.

Posteriormente, todo se habría salido de control. El sospechoso tomó el pico de una botella de vidrio y atacó a su hermano, infligiéndole una herida en el tórax.