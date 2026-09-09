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Detienen a sospechoso de matar a su hermano con el pico de una botella de vidrio

El sospechoso fue detenido por las autoridades horas después del crimen en el departamento de Francisco Morazán

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 09:10 -
  • Redacción La Prensa
Detienen a sospechoso de matar a su hermano con el pico de una botella de vidrio

El detenido hirió a su hermano en el tórax. Fotografía de la Policía Nacional.

Tegucigalpa. Un suceso fratricida se registró en el departamento de Francisco Morazán. Horas después, el presunto autor fue detenido por las autoridades policiales.

De acuerdo con las investigaciones policiales, ambos hermanos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando, al calor de los tragos, se originó una discusión.

Posteriormente, todo se habría salido de control. El sospechoso tomó el pico de una botella de vidrio y atacó a su hermano, infligiéndole una herida en el tórax.

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Debido a la gravedad de la lesión, la víctima murió en el lugar, sin poder recibir asistencia médica o ser trasladada a un centro asistencial.

Después del ataque, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron un operativo que terminó con la detención del sospechoso, quien ya fue puesto a la orden del Ministerio Público para responder por el delito de homicidio.

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