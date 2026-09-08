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Matan a balazos a joven recién deportado de EEUU en Cofradía

La víctima fue identificada como Michael Josué Castillo Argueta, quien recientemente habría regresado a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 14:28 -
  • Redacción La Prensa
Matan a balazos a joven recién deportado de EEUU en Cofradía

El ataque armado ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades

Cofradía, Cortés. Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en el sector de Cofradía, Cortés, en un hecho violento que mantiene consternados a pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Michael Josué Castillo Argueta, quien residía en la colonia San Jorge. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría regresado recientemente al país luego de ser deportado de Estados Unidos. Según reportes, tendría aproximadamente un mes de haber retornado a Honduras.

El ataque armado ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. Castillo Argueta habría sido interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.

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Tras el hecho, elementos de seguridad y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad y el paradero de los responsables. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar qué ocurrió y establecer las causas que habrían provocado el ataque.

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