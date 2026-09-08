Matan a balazos a joven recién deportado de EEUU en Cofradía

Cofradía, Cortés. Un joven de 19 años fue asesinado a balazos en el sector de Cofradía, Cortés, en un hecho violento que mantiene consternados a pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Michael Josué Castillo Argueta, quien residía en la colonia San Jorge. De acuerdo con la información preliminar, el joven habría regresado recientemente al país luego de ser deportado de Estados Unidos. Según reportes, tendría aproximadamente un mes de haber retornado a Honduras.

El ataque armado ocurrió en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. Castillo Argueta habría sido interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.