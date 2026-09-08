Localizan en una vivienda de SPS millonaria carga de cable reportada como robada

San Pedro Sula, Cortés. Una importante cantidad de cable y alambre de cobre que había sido reportada como robada fue localizada por investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en una vivienda de San Pedro Sula, Cortés. El hallazgo se produjo en un inmueble de la colonia Celio González, donde los agentes encontraron 1,427 cajas de cable y 20 rollos de alambre de cobre, pertenecientes a una empresa de origen brasileño. Según las autoridades, el valor preliminar de los productos recuperados alcanza los L1,426,000, por lo que el material representa una pérdida económica considerable para la empresa afectada.

La ubicación de la mercancía fue posible después de que los investigadores dieran seguimiento al caso y utilizaran datos de geolocalización proporcionados por la compañía desde Costa Rica. Con esa información, los agentes concentraron las diligencias en San Pedro Sula hasta llegar al inmueble donde se encontraba almacenado el material que había sido reportado como sustraído. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la operación, los policías inspeccionaron el lugar y localizaron las cajas con cable, además de los rollos de alambre de cobre. El material quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.

No obstante, la cifra definitiva de productos recuperados todavía está pendiente de establecerse. La Policía indicó que se realizará un inventario oficial con la participación del apoderado legal de la empresa. El propietario de la compañía se encuentra fuera del país, por lo que será su representante legal quien acompañará el proceso de verificación de la mercancía encontrada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar cómo se produjo el robo y establecer quiénes estarían detrás de la sustracción y posterior ocultamiento de los productos.