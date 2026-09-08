Lamine Yamal lanza su respuesta a Mbappé por el Balón de Oro y aclara su tristeza

Barcelona, España.

Lamine Yamal compareció este martes en rueda de prensa previo al debut del FC Barcelona en una nueva edición de la UEFA Champions League. El conjunto azulgrana se estrenará este miércoles ante el Feyenoord de Países Bajos, en un duelo que marcará el inicio de su camino en busca del gran objetivo de la temporada. El joven crack del cuadro culé habló sobre las aspiraciones del equipo y dejó claro que el principal deseo es poner fin a la sequía en la máxima competición europea. Yamal no ocultó la ilusión que existe dentro del vestuario por conquistar finalmente la ansiada Liga de Campeones y volver a colocar al Barcelona en lo más alto de Europa. Durante su comparecencia, el atacante español también fue consultado por el Real Madrid y dio su particular punto de vista sobre el eterno rival. Además, no esquivó una de las preguntas que más interés generaba: su opinión sobre Kylian Mbappé y la campaña que el delantero francés ha comenzado a protagonizar para posicionarse como uno de los grandes candidatos a conquistar el próximo Balón de Oro.

Yamal también tuvo tiempo para hablar de un tema más personal. El futbolista respondió sobre los motivos que provocaron su tristeza durante las vacaciones y explicó qué ocurrió en ese periodo, una situación que había generado numerosas especulaciones alrededor de su estado de ánimo. La Champions League

"Es el gran objetivo, no hay más motivación. Estamos todos motivados. La tenemos en la cabeza. Es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Capitán

"Es un orgullo ser capitán del Barça con 19 años. Es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura. Estoy contento. Me hace sentir responsable. Daré lo mejor para el equipo". Balón de oro

"No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos".

Campaña de Mbappé para ganar el Balón de Oro

"No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada". Presión tras pérdida

"En los equipos que ganan títulos, como el PSG, presionan todos. Hay que correr, seas quien seas. Si no corres, pierdes". Retos

"A nivel colectivo, títulos y la Champions. Y a nivel individual, mejorar. Soy joven. Ese es mi objetivo". Cara larga

"Depende del día. El otro día estaba cansado, hacía calor... hacía 40 grados". Real Madrid

"Si llevan dos años sin ganar será su problema. Nosotros estamos contentos con el arbitraje. Es una pregunta para ellos. Yo les veo contentos".