Detienen a joven que agredía a su madre de 62 años para comprar alcohol y drogas en Comayagua

Comayagua. Un joven de 20 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras supuestamente agredir a su madre, una mujer de 62 años que vive en el barrio Esquipulas del municipio de Villa de San Antonio, Comayagua.

Los agentes policiales detuvieron al hombre tras recibir denuncias de vecinos y familiares alarmados por los continuos episodios de violencia en la vivienda.

Según el informe policial, el agresor atacaba verbal y físicamente a su progenitora cada vez que ella se negaba a darle dinero para la compra de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

Durante la detención, la víctima confesó que las agresiones eran prácticamente diarias y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra su hijo para salvaguardar su vida y evitar una tragedia mayor, de acuerdo con el reporte policial.

El detenido fue remitido de inmediato a la Fiscalía correspondiente, donde responderá ante la justicia por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar agravado.