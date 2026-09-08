  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a joven que agredía a su madre de 62 años para comprar alcohol y drogas en Comayagua

La madre del detenido confesó que las agresiones eran prácticamente diarias y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra su hijo para salvaguardar su vida

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 09:32 -
  • Redacción La Prensa
Detienen a joven que agredía a su madre de 62 años para comprar alcohol y drogas en Comayagua

El joven fue remitido de inmediato a la Fiscalía de turno.

Comayagua. Un joven de 20 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras supuestamente agredir a su madre, una mujer de 62 años que vive en el barrio Esquipulas del municipio de Villa de San Antonio, Comayagua.

Los agentes policiales detuvieron al hombre tras recibir denuncias de vecinos y familiares alarmados por los continuos episodios de violencia en la vivienda.

Según el informe policial, el agresor atacaba verbal y físicamente a su progenitora cada vez que ella se negaba a darle dinero para la compra de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

Durante la detención, la víctima confesó que las agresiones eran prácticamente diarias y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra su hijo para salvaguardar su vida y evitar una tragedia mayor, de acuerdo con el reporte policial.

El detenido fue remitido de inmediato a la Fiscalía correspondiente, donde responderá ante la justicia por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar agravado.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias