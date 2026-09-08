Admiten recurso de apelación a Roosevelt Hernández tras auto de formal procesamiento

Tegucigalpa. El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa admitió el recurso de apelación presentado por la defensa del general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, contra el auto de formal procesamiento dictado en su contra durante la audiencia inicial.

El abogado Darwin García, defensor privado de Hernández, presentó el recurso el viernes 4 de septiembre de 2026, tres días después de que el juzgado dictara la resolución judicial al exjefe de las Fuerzas Armadas.

En el recurso, la defensa cuestiona varias de las decisiones adoptadas durante la audiencia inicial y pretende que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Hernández Aguilar.

La jueza de lo Penal que conoció la causa determinó que el recurso fue presentado dentro del plazo establecido y cumplió con los requisitos correspondientes, por lo que resolvió admitirlo en ambos efectos.

Como parte del trámite de la apelación, el juzgado concedió al Ministerio Público un plazo de tres días hábiles para contestar los agravios planteados por la defensa de Hernández Aguilar.