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Lo condenan a nueve años de prisión por matar al amante de su esposa

Evandro Martins regresó a su casa tras olvidar una tarjeta y encontró a su esposa con Moisés Lopes, a quien atacó a puñaladas y terminó asesinándolo

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 08:53 -
  • Redacción La Prensa
Lo condenan a nueve años de prisión por matar al amante de su esposa

Evandro Martins fue condenado a nueve años y dos meses de prisión por el homicidio de Clynton Moisés Lopes.

Brasil. Lo que comenzó como un regreso inesperado a casa terminó en un homicidio en Foz do Iguaçu, Brasil, luego de que un hombre encontrara a su esposa junto a otro individuo y se desatara una violenta pelea que terminó con la muerte del amante.

El hecho ocurrió la mañana del 3 de septiembre de 2025, cuando Evandro Martins regresó a su vivienda porque había olvidado una tarjeta que necesitaba para ingresar al comedor de su trabajo. Al llegar, observó un automóvil estacionado frente a la propiedad, lo que llamó su atención.

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Al ingresar a la vivienda, Martins descubrió a su esposa acompañada de Clynton Moisés Lopes, de 31 años. De acuerdo con la investigación, la mujer mantenía una relación con Lopes desde hacía más de dos años.

El hallazgo provocó una discusión entre los dos hombres que rápidamente pasó a los golpes. La pelea se extendió por diferentes espacios de la vivienda mientras la situación se tornaba cada vez más violenta.

En medio del enfrentamiento, Evandro tomó un cuchillo y atacó a Lopes. El hombre, de 31 años, terminó gravemente herido y murió en el patio de la propiedad.

Después del crimen, la investigación estableció que Evandro intentó preparar su huida. Antes de abandonar el lugar, incluso dañó los neumáticos del automóvil de Clynton para impedir que pudiera ser utilizado.

La Policía recibió inicialmente una alerta por un supuesto caso de violencia doméstica. Sin embargo, poco después llegó una segunda llamada en la que se advertía sobre un posible homicidio ocurrido en la vivienda.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Clynton sin vida y a la esposa de Evandro en evidente estado de alteración. Posteriormente, la mujer explicó a los investigadores lo ocurrido y cómo su esposo había descubierto la relación.

Evandro huyó después del ataque, pero posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades. El caso continuó en los tribunales durante varios meses hasta llegar a juicio.

El 23 de junio de 2026, casi diez meses después del homicidio, un Tribunal del Jurado de Foz do Iguaçu declaró culpable a Evandro Martins por homicidio calificado. Los jurados también determinaron que actuó bajo una fuerte emoción luego de descubrir la infidelidad.

Finalmente, el hombre fue condenado a nueve años y dos meses de prisión en régimen cerrado por la muerte de Clynton Moisés Lopes.

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