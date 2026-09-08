AEK de Kervin Arriaga vs LASK, debutan hoy en Champions League

Grecia.

Honduras nuevamente dirá presente en las "Noches Mágicas". El AEK Atenas, club donde milita el catracho Kervin Arriaga, tendrá su estreno en la UEFA Champions League 2026-2027 este martes 08 de septiembre en el AEK Arena y lo hará recibiendo al LASK de Austria, equipo donde se encuentra el panameño Andrés Andrade.

Lo mejor del AEK Atenas vs LASK

PRIMER TIEMPO// AEK 0-0 LASK

¡COMIENZA EL PARTIDO! Ya se juega el AEK Atenas vs LASK en el arranque de la Liga de Campeones.

EL 11 TITULAR DEL LASK: *El panameño Andrade es titular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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*El hondureño Kervin Arriaga parte desde la banca para el estreno en Champions League.

EL 11 TITULAR DEL AEK ATENAS:

-- LA PREVIA -- El actual campeón griego fue uno de los últimos equipos en sellar su clasificación a la fase de liga del máximo torneo de clubes en Europa. El AEK selló su presencia tras superar la última prueba en los play-offs a finales de agosto. En dicha ronda, arrasó con la serie tras vencer al PFC Levski Sofia de Bulgaria (4-0 global). Posteriormente, en el sorteo de la Champions donde quedó emparejado con equipos como el Real Madrid, AS Roma, Galatasaray y LASK. Además de que tendrá que viajar para enfrentarse al Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk y Como.

Y será precisamente en casa donde tendrán su debut en la Champions League, el rival de turno, el LASK. Este duelo también está marcado por un posible enfrentamiento entre legionarios centroamericanos: Kervin Arriaga y Andrés Andrade. El jugador catracho firmó hace tres semanas con el AEK y, desde entonces, fue sumando minutos con el campeón griego. En su primera titularidad, brindó una asistencia en el triunfo de su equipo ante el Nestos Chrysoupoli FC en la Copa de Grecia. Posteriormente, tuvo su debut en la liga, por lo que se espera que también siga sumando minutos en la Liga de Campeones. De concretarse, el Arriaga estaría teniendo su primera experiencia en la Champions League y dejando su sello en la competencia catracha. El último en hacerlo fue Luis Palma, en la temporada 2023-2024 con el Celtic; en esa campaña se destapó con dos goles.

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