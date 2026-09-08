Robos a viviendas y extorsión mantienen en alerta al sector empresarial

San Pedro Sula, Honduras. Los problemas de inseguridad que persisten en el valle de Sula y la capital industrial preocupan al sector empresarial, que pide a las autoridades fortalecer las estrategias de seguridad para reducir los robos a viviendas y ciudadanos, así como la extorsión, y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.

El llamado surge luego de una reunión entre representantes del sector privado y autoridades de la Secretaría de Seguridad, en la que se abordaron las principales dificultades que enfrentan empresarios y ciudadanos en materia de seguridad.

Rodolfo Dumas, representante del sector empresarial, explicó que las cámaras mantienen abiertos los canales de comunicación con sus asociados para conocer y trasladar a las autoridades las denuncias y preocupaciones relacionadas con la criminalidad.

“Para nosotros lo importante y lo que más valoramos es que la Secretaría de Seguridad nos escuche, que nos reciba todas esas quejas ciudadanas que son constantes”, manifestó.

Entre los principales problemas señalados se encuentran los asaltos a viviendas y negocios y la extorsión, delitos que continúan generando preocupación entre la población y el sector productivo de San Pedro Sula.