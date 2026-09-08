Robos a viviendas y extorsión mantienen en alerta al sector empresarial

San Pedro Sula, Honduras. Los problemas de inseguridad que persisten en el valle de Sula y la capital industrial preocupan al sector empresarial, que pide a las autoridades fortalecer las estrategias de seguridad para reducir los robos a viviendas y ciudadanos, así como la extorsión, y mejorar las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.
El llamado surge luego de una reunión entre representantes del sector privado y autoridades de la Secretaría de Seguridad, en la que se abordaron las principales dificultades que enfrentan empresarios y ciudadanos en materia de seguridad.
Rodolfo Dumas, representante del sector empresarial, explicó que las cámaras mantienen abiertos los canales de comunicación con sus asociados para conocer y trasladar a las autoridades las denuncias y preocupaciones relacionadas con la criminalidad.
“Para nosotros lo importante y lo que más valoramos es que la Secretaría de Seguridad nos escuche, que nos reciba todas esas quejas ciudadanas que son constantes”, manifestó.
Entre los principales problemas señalados se encuentran los asaltos a viviendas y negocios y la extorsión, delitos que continúan generando preocupación entre la población y el sector productivo de San Pedro Sula.
Dumas reconoció que combatir la criminalidad representa un desafío complejo debido a la presencia del crimen organizado y su relación con actividades vinculadas al narcotráfico. Por ello, consideró que los resultados de las estrategias de seguridad requieren tiempo.
No obstante, señaló que durante la reunión las autoridades compartieron datos del Observatorio de la Violencia que apuntan a una posible mejoría en algunos indicadores.
“Claro, nuestra aspiración es que ese tema mejore sustancialmente porque al final ese tema de inseguridad o la percepción de inseguridad afecta también el clima de inversión en el país”, sostuvo.
Para el sector empresarial, mejorar la seguridad es fundamental no solo para proteger a los ciudadanos, sino también para fortalecer la confianza de los inversionistas.
Dumas puso como referencia a El Salvador, donde, según explicó, la reducción de los niveles de violencia ha sido utilizada como un elemento para promover al país como destino de inversión extranjera.
“Es importante para Honduras avanzar en ese tema, ir mejorando cada día más”, afirmó.
El empresario destacó además la disposición mostrada por las autoridades para escuchar las denuncias del sector privado y dar seguimiento a los problemas identificados en la zona norte.
Autoridades reportan reducción de la violencia
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, aseguró que las acciones implementadas en la zona norte han generado resultados positivos y afirmó que los niveles de violencia han disminuido.
El funcionario brindó estas declaraciones después de reunirse con representantes del sector empresarial, con quienes abordó las condiciones de seguridad de la zona y las principales preocupaciones del sector productivo.
Los empresarios esperan que los encuentros con las autoridades continúen para dar seguimiento a las denuncias y evaluar los avances en materia de seguridad.
El objetivo, según el sector privado, es que una mejora sostenida en la seguridad permita generar mayor confianza entre los ciudadanos, empresarios e inversionistas y contribuya a fortalecer la actividad económica del Valle de Sula.