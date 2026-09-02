¡Atento, las cámaras ya están grabando! El 911 reactiva videovigilancia en el norte

San Pedro Sula, Honduras. Tras permanecer más de un año fuera de servicio, las cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 comenzaron a ser reactivadas en la zona norte del país, como parte de un proceso para recuperar la capacidad de monitoreo y fortalecer la seguridad ciudadana.
Rony Rodríguez, funcionario del Sistema 911, informó que desde febrero, cuando asumieron la administración, se ha trabajado en la recuperación de los sitios de videovigilancia que permanecían inoperativos.
“Las instrucciones han sido claras: levantar la operatividad del Sistema Nacional de Emergencias”, manifestó Rodríguez, al señalar que los trabajos no se limitan al servicio de ambulancias, sino que también incluyen la recuperación del sistema de video protección.
De acuerdo con el funcionario, más de 1,000 sitios o cámaras han sido recuperados y actualmente se encuentran al servicio de la ciudadanía. Estos equipos permiten apoyar las labores de los cuerpos de seguridad mediante el monitoreo de diferentes sectores.
Rodríguez explicó que parte de las cámaras que aún no transmiten están siendo inspeccionadas por cuadrillas técnicas. Entre las causas detectadas figuran cortes de fibra óptica y problemas de energización.
“Algunas no se encuentran transmitiendo y estamos mandando cuadrillas a visitar estos sitios para determinar por qué no están transmitiendo”, explicó.
Además de recuperar las cámaras existentes, las autoridades contemplan ampliar la cobertura hacia zonas rurales y sectores considerados de alta peligrosidad.
El funcionario señaló que primero se trabaja en recuperar los sitios que permanecían fuera de servicio para posteriormente, en coordinación con las autoridades de seguridad, definir la instalación de nuevos equipos.
La estrategia también contempla el uso de drones para labores de vigilancia, principalmente en sectores donde la presencia de organizaciones criminales representa un desafío para las autoridades.
La recuperación del sistema cobra especial relevancia luego de hechos violentos registrados recientemente en San Pedro Sula, entre ellos el enfrentamiento en el sector Rivera Hernández en el que falleció un agente de la Policía Nacional.
Rodríguez indicó que se trabaja para fortalecer el monitoreo en estos sectores y brindar mayor protección a los habitantes.
Las autoridades también trabajan en una nueva etapa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias 911 para San Pedro Sula y el resto de la región del Valle de Sula.
Para ello, mantienen gestiones con entidades internacionales y organismos cooperantes, además del Gobierno de la República, con el objetivo de garantizar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad tecnológica y operativa del sistema.
La meta es contar con una red de videovigilancia que permita monitorear puntos estratégicos y apoyar de manera coordinada las labores de seguridad en la zona norte del país.