¡Atento, las cámaras ya están grabando! El 911 reactiva videovigilancia en el norte

San Pedro Sula, Honduras. Tras permanecer más de un año fuera de servicio, las cámaras de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 comenzaron a ser reactivadas en la zona norte del país, como parte de un proceso para recuperar la capacidad de monitoreo y fortalecer la seguridad ciudadana.

Rony Rodríguez, funcionario del Sistema 911, informó que desde febrero, cuando asumieron la administración, se ha trabajado en la recuperación de los sitios de videovigilancia que permanecían inoperativos.

“Las instrucciones han sido claras: levantar la operatividad del Sistema Nacional de Emergencias”, manifestó Rodríguez, al señalar que los trabajos no se limitan al servicio de ambulancias, sino que también incluyen la recuperación del sistema de video protección.

De acuerdo con el funcionario, más de 1,000 sitios o cámaras han sido recuperados y actualmente se encuentran al servicio de la ciudadanía. Estos equipos permiten apoyar las labores de los cuerpos de seguridad mediante el monitoreo de diferentes sectores.

Rodríguez explicó que parte de las cámaras que aún no transmiten están siendo inspeccionadas por cuadrillas técnicas. Entre las causas detectadas figuran cortes de fibra óptica y problemas de energización.