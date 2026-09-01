Civismo, educación y compromiso: los llamados al iniciar septiembre

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Con fervor cívico y el izado de la Bandera Nacional, San Pedro Sula dio este martes 1 de septiembre el inicio oficial a las actividades del Mes de la Patria, en el marco de los 205 años de independencia de Honduras. El acto reunió a autoridades municipales y departamentales, docentes, estudiantes, representantes de instituciones y ciudadanos, quienes participaron en una jornada dedicada a exaltar los símbolos patrios y renovar el compromiso con el país. El 1 de septiembre fue instituido como el Día de la Bandera Nacional mediante el Decreto Legislativo 84-95. La fecha marca también el comienzo de las actividades cívico-culturales que se desarrollan durante septiembre en todo el país. Durante el acto, el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, destacó el significado de la Bandera Nacional como símbolo de identidad y unidad.

Rodríguez resaltó además la responsabilidad de los docentes en la formación de las nuevas generaciones y en la promoción de los valores cívicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Los maestros trabajamos para educar, para transformar, pero para enseñar valores y, sobre todo, que amen nuestros símbolos patrios”, manifestó.

El funcionario también destacó el papel de San Pedro Sula como una de las principales ciudades industriales y comerciales del país y llamó a asumir los desafíos nacionales con inteligencia, liderazgo y compromiso. “Ver ondear nuestra bandera en este día es un símbolo de alegría, de honor, de orgullo y de festividad patria”, expresó Rodríguez. La gobernadora departamental de Cortés, Carla Estévez, señaló que la Bandera Nacional representa la historia, la identidad y el compromiso de los hondureños. “Cuando nuestra bandera se eleva, se eleva con ella el sentimiento de millones de hondureños que trabajamos cada día por una Honduras mejor”, expresó. Estévez llamó a unir esfuerzos y trabajar por el bienestar de la población, al tiempo que pidió que el patriotismo vaya más allá de los actos conmemorativos. “Amar a Honduras también significa servirla, respetarla y trabajar cada día por hacerla mejor”, afirmó. Durante su intervención, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras invitó a aprovechar las fiestas patrias para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta Honduras. El jefe edilicio planteó como una de las metas del país alcanzar una “independencia de la pobreza” y generar mejores condiciones para la población. “Celebremos la independencia, celebremos la independencia de haber encontrado la llave de la pobreza para sacar a más de un 60% de la población hondureña que todavía vive en la línea de la pobreza”, manifestó.

Contreras también llamó a dejar atrás la indiferencia y la búsqueda de culpables, y pidió mayor compromiso con la niñez y la juventud, a quienes consideró pilares fundamentales para el desarrollo del país. Asimismo, exhortó a apoyar a los estudiantes, acompañar a los jóvenes en sus proyectos y brindar atención a los adultos mayores.