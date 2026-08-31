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Honduras inicia el mes patrio con solemne incineración de la Bandera Nacional

La incineración de la Bandera Nacional marca este lunes el inicio de las actividades patrias. Se trata de una ceremonia solemne mediante la cual los pabellones deteriorados o que ya cumplieron su tiempo de uso son retirados

Honduras inicia el mes patrio con solemne incineración de la Bandera Nacional

En San Pedro Sula, la incineración de la Bandera Nacional marca este lunes el inicio de las actividades patrias en Honduras.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Con el retiro solemne de la Bandera Nacional, su posterior incineración y una vigilia cívica, Honduras comenzó este lunes 31 de agosto las actividades que anteceden las celebraciones por la independencia de Centroamérica.

La ceremonia, prevista en distintos puntos del país, representa el cierre del período de uso de aquellas banderas que se encuentran deterioradas o que ya cumplieron con su tiempo de servicio.

El protocolo establece que estos pabellones deben ser retirados y sometidos a una incineración respetuosa, como una forma de preservar la dignidad del símbolo nacional una vez que ha concluido su vida útil.

La actividad forma parte de una tradición cívica previa al inicio de septiembre, mes dedicado a diversas conmemoraciones relacionadas con la historia, la identidad y los símbolos patrios de Honduras.

En Tegucigalpa, la Presidencia de la República programó para las 5:00 de la tarde, en el Parque Central, el acto de arrío, incineración y vigilia de la Bandera Nacional.

La ceremonia reúne elementos protocolarios y de homenaje destinados a reafirmar el respeto por el pabellón nacional. De esta manera, la incineración no constituye un acto común de destrucción, sino el procedimiento utilizado para retirar de manera solemne las banderas que ya no pueden continuar en servicio.

La jornada también se desarrolla en municipios y departamentos del territorio hondureño, donde participan autoridades, centros educativos, Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y ciudadanos.

A partir de septiembre se desarrollará una agenda de actividades cívicas que contempla izadas de la Bandera Nacional, desfiles estudiantiles y homenajes a los próceres, entre otras actividades, hasta culminar el 15 de septiembre con la conmemoración de la independencia.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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