Congreso Nacional arranca el tercer debate de la esperada Ley de Justicia Energética

Tegucigalpa, Honduras. El pleno del Congreso Nacional comenzó la noche de este lunes, 31 de agosto, la lectura e inicio del tercer y último debate del dictamen que contiene las reformas al subsector eléctrico en Honduras.

El trámite legislativo arrancó con la lectura formal por parte de la Secretaría del Parlamento, marcando el paso decisivo hacia la reestructuración del sistema energético nacional.

​La iniciativa en discusión corresponde a la denominada Ley de Justicia Energética, un proyecto articulado tras intensas mesas de trabajo sobre la propuesta presentada por la bancada del Partido Liberal.

La pieza legislativa busca sentar las bases para la recuperación financiera y operacional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

​​El documento sometido a consideración de la cámara consta de 64 páginas en las que se detallan los mecanismos técnicos, legales y financieros para escindir y reorganizar las unidades operativas de la estatal.

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El texto integra las observaciones remitidas desde el Poder Ejecutivo y los consensos alcanzados entre las distintas bancadas representadas en el Poder Legislativo.​El debate se desarrolla en medio de una alta expectativa ciudadana y política, luego de semanas de cabildeos para consolidar la mayoría calificada o los votos necesarios para su aprobación final.

La propuesta pretende frenar las millonarias pérdidas diarias de la institución y atraer inversión privada en los rubros de transmisión, generación y distribución.​​ Se prevé que la jornada en el hemiciclo legislativo se extienda durante las próximas horas dada la amplitud del documento y la discusión artículo por artículo que deberán sostener las distintas fuerzas políticas antes de la votación definitiva.

Por su parte la bancada del Partido Libertad y Refundación, realiza actos de protestas, con gritos de consignas y el canto del Himno Nacional.