Fruta local o importada: ¿qué llega a los mercados de San Pedro Sula?

San Pedro Sula, Honduras. Las condiciones climáticas adversas, la menor disponibilidad de producto y las pérdidas en las cosechas comienzan a reflejarse en los precios de las frutas que se comercializan en los mercados de San Pedro Sula, donde los vendedores también reportan una reducción considerable en las ventas. Uno de los productos que enfrenta esta situación es la sandía, que llega a los mercados sampedranos procedente principalmente de Comayagua y Guatemala. Los comerciantes señalan que los precios varían de acuerdo con el tamaño, la procedencia y la disponibilidad del producto. En la zona sur del país, productores de sandía reportan pérdidas de hasta el 80% de las cosechas debido a las condiciones climáticas adversas que han golpeado severamente la producción. Los agricultores aseguran que las afectaciones representan pérdidas económicas millonarias y ponen en riesgo el sustento de las familias que dependen de este rubro.

La menor producción también genera preocupación entre los comerciantes, ya que una reducción en la oferta puede provocar incrementos en los precios y obligarlos a buscar producto en otras zonas.

Maynor Solórzano, vendedor de frutas, explicó a LA PRENSA que en ocasiones se abastece de producto de Jamastrán, El Paraíso, mientras que para abastecerse de sandía recurre a producto procedente de Comayagua y Guatemala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “A veces cuando hay escasez tenemos que buscar a dónde”, explicó el comerciante al referirse a las dificultades para conseguir producto cuando disminuye la oferta.

Alza en los precios

Según Solórzano, una sandía procedente de Guatemala puede alcanzar precios de entre 100 y 150 lempiras, dependiendo del tamaño y del intermediario. En el caso de la sandía procedente de Comayagua, una unidad puede alcanzar los 60 lempiras cuando anteriormente se compraba entre 45 y 50 lempiras. El vendedor destacó la calidad del producto hondureño frente al procedente del país vecino. "Si comparamos estas dos frutas, las nacionales tienen mejor calidad. El producto hondureño siempre es más bueno", afirmó. La naranja es otro de los productos que ha registrado un incremento. De acuerdo con Solórzano, las cien unidades pasaron a costar alrededor de 300 a 450 lempiras.

El comerciante también señaló que existe movimiento de naranja hondureña hacia Guatemala, situación que, a su criterio, influye en la disponibilidad y el precio del producto en el mercado nacional. La piña también presenta variaciones. Una unidad grande alcanza los 50 lempiras, mientras que las pequeñas se comercializan entre 10 y 15 lempiras, debido a que no alcanzan el tamaño y la calidad que normalmente tienen. Los vendedores se relacionan con parte de estas dificultades con las condiciones climáticas que han afectado el desarrollo de los cultivos, reduciendo tanto la cantidad como el tamaño de algunas frutas.

Ventas bajas