Unah ofrece más de 80 carreras, pero algunas tienen cupos limitados

San Pedro Sula, Honduras. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con una amplia oferta académica de entre 80 y 90 carreras de grado, pero no todas tienen las mismas condiciones de ingreso, debido a que algunas están sujetas a un número limitado de cupos. De acuerdo con información proporcionada por el área de Administración de la máxima casa de estudios del país, las diferentes carreras manejan rangos de puntaje para el proceso de admisión. Sin embargo, en determinados programas, además de alcanzar el puntaje requerido, los aspirantes deben competir por uno de los espacios disponibles mediante el sistema de ranking de admisión. Aproximadamente 15 carreras de grado dependen estrictamente de un cupo limitado. Entre ellas se encuentran varias del área de Ciencias de la Salud, donde existe una alta demanda de aspirantes.

Entre estas figuran Medicina y Cirugía, Odontología, Microbiología, Química y Farmacia y Nutrición, entre otras carreras relacionadas con el área de la salud. La condición de cupo limitado también se aplica a varias carreras del área de Ingeniería y Arquitectura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre ellas están Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica Industrial, Ingeniería Mecánica Industrial e Ingeniería Química. En estos programas, obtener el puntaje requerido en la prueba de admisión no significa necesariamente que el estudiante tendrá asegurado un espacio, debido a que los aspirantes son ordenados mediante un ranking y los cupos son asignados de acuerdo con la posición obtenida y los criterios establecidos para cada carrera. El número de estudiantes que compiten por un cupo varía según la carrera, por lo que aquellas con mayor demanda registran una competencia más alta entre los aspirantes.

Por otro lado, existen carreras cuyo ingreso no está condicionado por una cantidad limitada de espacios. Entre estas se encuentran opciones de las áreas Administrativa, Ciencias Sociales, Psicología y Letras, entre otras. En estos casos, el aspirante debe cumplir con el puntaje mínimo establecido para poder ingresar. De acuerdo con la información proporcionada, el requisito es obtener 700 puntos en la prueba de admisión. La prueba de admisión de la UNAH tiene un puntaje máximo de 1,600 puntos. Sin embargo, alcanzar los 700 puntos establecidos como referencia mínima no garantiza que el aspirante sea admitido. Esta situación es particularmente importante en las carreras que tienen cupos limitados, debido a que los aspirantes compiten entre sí mediante el sistema de ranking. Por ello, una persona que obtenga 700 puntos puede no conseguir un espacio si su posición en el listado no se encuentra dentro del número de cupos disponibles para la carrera seleccionada.

Los aspirantes que alcanzan el puntaje requerido, pero no logran ser admitidos, pueden volver a realizar la prueba de admisión dentro de los períodos y límites establecidos por la UNAH, con la posibilidad de mejorar su puntuación y competir nuevamente por un espacio. La Unah realiza dos pruebas de admisión al año, ofreciendo a los aspirantes dos oportunidades para participar en el proceso de ingreso a la institución. Para quienes tienen previsto comenzar sus estudios en 2027, ya se encuentra establecido el calendario para el proceso de admisión que permitirá a los aspirantes realizar la prueba de medición en febrero. El proceso para ingresar a la Unah en 2027 comenzará con la prueba vocacional en línea, del 9 al 15 de noviembre de 2026, mientras que la inscripción para la prueba de admisión estará habilitada del 11 al 18 de noviembre. La validación de documentos será del 30 de noviembre al 9 de diciembre, y la habilitación digital y envío de credenciales se realizará del 17 al 18 de diciembre.