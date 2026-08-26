Policía certifica a 126 escolares en prevención de la violencia

SAN PEDRO SULA, Honduras. Un total de 126 niños y niñas fueron certificados tras culminar satisfactoriamente el componente de Primaria del Programa Grupo de Unidades Especiales Antiterroristas (Great), impulsado por la Policía Nacional, a través de la División de Policía Escolar.

La ceremonia de clausura se desarrolló en el centro de educación básica San José V, en San Pedro Sula, con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia e instructores.

El subinspector Danier Fúnez informó que la actividad forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención desde las aulas y promover valores en la niñez.