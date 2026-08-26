Policía certifica a 126 escolares en prevención de la violencia

SAN PEDRO SULA, Honduras. Un total de 126 niños y niñas fueron certificados tras culminar satisfactoriamente el componente de Primaria del Programa Grupo de Unidades Especiales Antiterroristas (Great), impulsado por la Policía Nacional, a través de la División de Policía Escolar.
La ceremonia de clausura se desarrolló en el centro de educación básica San José V, en San Pedro Sula, con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia e instructores.
El subinspector Danier Fúnez informó que la actividad forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención desde las aulas y promover valores en la niñez.
Durante la jornada se desarrolló un programa especial que incluyó una oración, palabras de bienvenida por parte de la directora del centro educativo y un mensaje de los funcionarios policiales.
Fúnez destacó que el Programa Great busca contribuir a la formación integral de los menores mediante herramientas de prevención, principios y valores que les permitan tomar decisiones positivas y mantenerse alejados de conductas violentas.
Los funcionarios policiales resaltaron que trabajar con la niñez desde temprana edad constituye una estrategia fundamental para la construcción de comunidades más seguras, al involucrar también a docentes, padres de familia y centros educativos en las acciones preventivas.
La clausura concluyó con la entrega de certificados a los 126 estudiantes, quienes completaron el proceso de formación correspondiente al componente de Primaria del programa.