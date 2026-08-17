Plantean la creación de una Policía Escolar especializada para proteger a estudiantes

La seguridad en los alrededores de los centros educativos continúa siendo una preocupación para autoridades de Educación, docentes y padres de familia, principalmente en sectores donde se han identificado condiciones de mayor vulnerabilidad.
Ivette Arely Argueta, ministra de Educación, informó a LA PRENSA que la institución ya sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Seguridad para fortalecer las medidas de prevención y vigilancia en los centros escolares.
“Nos interesa la seguridad de toda la comunidad educativa: docentes, padres de familia, estudiantes y todas las personas que nos visitan en los centros educativos”, manifestó la funcionaria.
Argueta agregó que solicitó a la Policía Nacional incrementar los patrullajes en los alrededores de escuelas y colegios como parte de las acciones preventivas.
“Lo que queremos es que haya patrullajes alrededor de los centros educativos”, afirmó.
Gilberto Benítez, director distrital de Educación, señaló que para la Policía Nacional resulta complicado mantener una patrulla permanente en cada centro educativo debido a la cantidad de escuelas y colegios existentes en la zona norte.
“Difícilmente va a haber una patrulla en cada centro educativo”, manifestó.
Benítez consideró que se debe analizar la creación de una policía escolar especializada, con agentes capacitados para atender situaciones relacionadas con la comunidad educativa.
Explicó que estos cuerpos podrían contar con formación específica para abordar tanto hechos de violencia que ocurran dentro de los centros como situaciones externas que involucren a estudiantes, docentes o padres de familia.
El director distrital también señaló que no todos los centros educativos cuentan actualmente con presencia policial permanente.
Por su parte, el subinspector Danier Fúnez, de la Región Norte de la Policía Nacional, informó semanas atrás a LA PRENSA que diariamente se desarrollan puntos fijos de vigilancia en distintos centros educativos del valle de Sula.
De acuerdo con el oficial, los dispositivos se concentran principalmente en centros ubicados en sectores identificados como conflictivos.
“Nuestros agentes realizan puntos fijos en diferentes centros educativos para mantener presencia policial y prevenir delitos como robos que puedan afectar a los estudiantes”, explicó Fúnez.
El objetivo, agregó, es resguardar la integridad de los estudiantes y brindar mayor seguridad durante la jornada académica.
Las autoridades de Educación coincidieron en que la seguridad en los centros escolares no depende únicamente de la presencia de agentes policiales.
La comunicación entre padres de familia, docentes, autoridades educativas y cuerpos de seguridad también es considerada fundamental para prevenir situaciones de riesgo y atender oportunamente cualquier incidente.
El llamado de las autoridades es a mantener la vigilancia y comunicación en los alrededores de los centros educativos, especialmente durante los horarios de entrada y salida de estudiantes ante la alza de robos en la zona norte.