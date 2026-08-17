Plantean la creación de una Policía Escolar especializada para proteger a estudiantes

San Pedro Sula, Honduras

La seguridad en los alrededores de los centros educativos continúa siendo una preocupación para autoridades de Educación, docentes y padres de familia, principalmente en sectores donde se han identificado condiciones de mayor vulnerabilidad.

Ivette Arely Argueta, ministra de Educación, informó a LA PRENSA que la institución ya sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de Seguridad para fortalecer las medidas de prevención y vigilancia en los centros escolares.

“Nos interesa la seguridad de toda la comunidad educativa: docentes, padres de familia, estudiantes y todas las personas que nos visitan en los centros educativos”, manifestó la funcionaria.

Argueta agregó que solicitó a la Policía Nacional incrementar los patrullajes en los alrededores de escuelas y colegios como parte de las acciones preventivas.

“Lo que queremos es que haya patrullajes alrededor de los centros educativos”, afirmó.

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Gilberto Benítez, director distrital de Educación, señaló que para la Policía Nacional resulta complicado mantener una patrulla permanente en cada centro educativo debido a la cantidad de escuelas y colegios existentes en la zona norte.

“Difícilmente va a haber una patrulla en cada centro educativo”, manifestó.