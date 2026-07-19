Cinco docentes fueron reubicados tras recibir amenazas en Cortés: Educación

San Pedro Sula, Honduras

Cinco docentes del departamento de Cortés han sido reubicados por motivos de seguridad luego de recibir amenazas desde marzo de este año, confirmó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación. Ante esta situación, la Secretaría de Educación sostuvo una reunión con la Secretaría de Seguridad y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para fortalecer las acciones de protección dirigidas a la comunidad educativa. Rodríguez explicó que los casos comenzaron a registrarse en marzo y que, por razones humanitarias, se decidió trasladar a los maestros afectados mientras avanzan las investigaciones. "Hay cinco docentes que están en ese proceso, que han tenido que ser reubicados para proteger su seguridad personal y por un tema de humanidad. No podemos permitir que se siga dando esto", expresó. El funcionario indicó que, por instrucciones de la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, la Dirección Departamental mantiene una coordinación permanente con la DPI para esclarecer las amenazas y prevenir nuevos casos. Como parte de las acciones preventivas, Educación también impulsa una alianza con iglesias para brindar acompañamiento emocional y psicológico al personal docente.

"Estamos estableciendo alianzas con la iglesia para ofrecer capacitación psicológica, motivación y herramientas que ayuden a los docentes en el manejo emocional. En los próximos días sostendremos una reunión para definir el inicio de estas jornadas", detalló Rodríguez. La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, informó a LA PRENSA que la prioridad es garantizar condiciones seguras para toda la comunidad educativa y confirmó que ya sostuvo reuniones con el ministro de Seguridad para reforzar la vigilancia en los centros escolares. "Nos interesa la seguridad de toda la comunidad educativa: docentes, padres de familia, estudiantes y todas las personas que nos visitan en los centros educativos", manifestó. La funcionaria agregó que solicitó a la Policía Nacional incrementar los patrullajes en los alrededores de escuelas y colegios como parte de las medidas preventivas. "Lo que queremos es que haya patrullajes alrededor de los centros educativos", afirmó. Tanto la ministra como el director departamental coincidieron en que la seguridad en las escuelas no depende únicamente de la presencia policial, sino también del compromiso de los padres de familia y de una comunicación efectiva con el personal docente.

Argueta señaló que la formación en valores debe ser una responsabilidad compartida entre el hogar y los centros educativos. "Esto va a mejorar cuando el padre de familia y el docente sean aliados estratégicos. Los docentes fortalecemos la educación académica y en valores, pero esa formación también comienza en los hogares", expresó.

Por su parte, Rodríguez hizo un llamado a los padres de familia para resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar que los conflictos deriven en amenazas contra los maestros. "Hacemos un llamado a la cordura y a la buena práctica de la comunicación para que docentes y padres de familia podamos entendernos en un marco de diálogo. Todos somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero lo importante es aprender de los errores y actuar con paciencia y sabiduría", concluyó.