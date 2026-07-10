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Secretaría de Educación se pronuncia por el caso de la maestra Perla Díaz en Yoro

La Secretaría de Educación rechazó la violencia contra estudiantes tras el caso de la maestra Perla Díaz en Morazán, Yoro

Secretaría de Educación se pronuncia por el caso de la maestra Perla Díaz en Yoro

Educación fijó postura sobre el caso de la maestra Perla Díaz.

 Foto: redes sociales
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Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Educación reiteró este viernes 10 de julio su rechazo a cualquier forma de violencia contra niños y adolescentes, luego de la agresión atribuida a la docente Perla Díaz contra una alumna de un centro educativo de Morazán, Yoro.

A través de un comunicado oficial, la institución reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, al señalar que la educación debe desarrollarse en un ambiente basado en el respeto, la dignidad humana y la garantía de los derechos de toda la comunidad educativa.

En el documento, la Secretaría expresó su "absoluto rechazo a cualquier práctica que constituya abuso, maltrato físico, psicológico o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes", y recordó que corresponde aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto del Docente Hondureño cuando sea procedente.

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Asimismo, la institución enfatizó que, aunque un estudiante incurra en conductas de irrespeto o indisciplina, la normativa educativa contempla mecanismos administrativos, disciplinarios y legales para atender esos casos, siempre respetando el debido proceso.

"Bajo ninguna circunstancia la indisciplina estudiantil justifica el uso de la violencia, el castigo físico o cualquier acción que atente contra la integridad física, emocional o psicológica de un menor de edad", señala el comunicado difundido por la Secretaría de Educación.

El pronunciamiento surge después de que se viralizara un video en redes sociales en el que presuntamente se observa a la maestra Perla Díaz insultando y posteriormente golpeando a una alumna dentro del aula de clases de un centro educativo en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.

Tras la difusión de las imágenes, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la docente por el supuesto delito de trato degradante, iniciando el proceso judicial correspondiente.

Durante la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía solicitó que la maestra permaneciera bajo detención judicial mientras avanzaban las investigaciones. Sin embargo, el juzgado resolvió imponer medidas distintas a la prisión preventiva.

Como parte de esas medidas, Perla Díaz continuará enfrentando el proceso en libertad y deberá presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades judiciales mientras se desarrolla la audiencia inicial del caso.

En la parte final de su comunicado, la Secretaría de Educación hizo un llamado a fortalecer una cultura de respeto, diálogo y convivencia pacífica dentro de los centros educativos, al tiempo que recordó que la protección de la niñez constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad.

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Redacción La Prensa
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