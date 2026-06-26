Patrullas policiales reforzarán vigilancia en escuelas en zonas de mayor riesgo

Tegucigalpa, Honduras

La medida, que se espera entre en funcionamiento en los próximos días, forma parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad para reforzar la protección de estudiantes, docentes y personal educativo a nivel nacional.

Ante los hechos de violencia registrados en las cercanías de centros educativos, la Secretaría de Educación anunció que implementará patrullajes policiales en escuelas y colegios ubicados en zonas de mayor riesgo.

Arely Argueta, titular de la Secretaría de Educación, informó que se creó una mesa de trabajo interinstitucional orientada a garantizar entornos escolares seguros, especialmente en sectores considerados vulnerables de Francisco Morazán, Cortés y otros departamentos del país.

"Estamos trabajando con el ministro de Seguridad y van a patrullar los centros educativos que están en lugares especiales. Vamos a tener esas patrullas para que los niños puedan salir tranquilamente de los centros escolares", manifestó la funcionaria.

La iniciativa surge en medio de una serie de hechos violentos ocurridos en las inmediaciones de centros educativos, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y especialistas, quienes consideran necesario fortalecer la presencia policial.

Uno de los casos más recientes ocurrió el jueves 25 de junio en Juticalpa, Olancho, donde se registró un tiroteo frente a la entrada de un centro educativo.

El momento fue captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que, tras la ráfaga de disparos, estudiantes y peatones corren para ponerse a salvo.

LA PRENSA reveló cómo un padre de familia atacó a una maestra de una escuela en El Progreso, Yoro. En mayo también se registró otro hecho violento en El Progreso, donde tres estudiantes fueron asesinados a balazos al salir de un centro educativo.

Los especialistas consideran que la violencia y la inseguridad en los alrededores de los centros escolares requieren una respuesta integral por parte de las autoridades, que combine acciones de prevención, seguridad y atención a las comunidades educativas.