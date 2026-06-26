¿A qué se enfrenta hombre señalado de agredir a maestra en El Progreso?

En ese sentido, el juez de paz que conoció el caso notificó a ambas partes que la audiencia fue reprogramada para el 31 de julio. La decisión se tomó debido a que el Poder Judicial empezará un periodo de descanso de 15 días, a partir del 1 de julio.El hecho por el que Cristian Reyes enfrenta proceso, bajo la <b>figura penal de falta contra las personas </b>según el Juzgado de Paz, ocurrió el 15 de junio a la 1:55 p m, cuando llegó a la escuela General Francisco Morazán a visitar a su hija. El reporte policial indica que el incidente comenzó al reclamar a la maestra por supuestas agresiones de una compañera hacia la menor.Una compañera de trabajo de la docente contó a <b>Diario LA PRENSA</b> lo ocurrido. De acuerdo con el relato, "cuando la profesora iba hacia la Dirección de la escuela, el padre se fue atrás de ella. Según nos contó, ahí él le preguntó si se permitían <b>castigos en la institución</b>, a lo que ella le dijo que estaban totalmente prohibidos.Al parecer le dijo sobre una situación de <b>acoso que sufría su hija</b>, pero él dio un nombre ficticio de la niña. Cuando la profesora empezó a consultarle por teléfono a los compañeros sobre la alumna, los otros maestros le dijeron que no la conocían, pero esto era porque no era el nombre real".La compañera continuó: "Ella nos dijo que cuando se disponía a sentarse en el escritorio, él se le aproximó viendo los cuadros de promoción y sin motivo la <b>agarró del cuello</b> con las dos manos y la trató de estrangular. Nos contó que el hombre le decía '<b>callate, callate'</b>, ya que como podía gritaba y <b>pedía auxilio</b>. Dijo también que forcejeó con el hombre hasta que por fin la soltó y cayó al suelo; después él salió corriendo".