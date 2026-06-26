MP revela que "hay avances importantes" sobre asesinato del director Víctor Fiallos

El crimen de Fiallos Paz conmocionó a la comunidad educativa y a los habitantes de Cofradía. Inicialmente, las autoridades manejaron la hipótesis de una muerte autoinfligida, ya que el cuerpo del docente fue encontrado en su oficina con un lazo en el cuello atado a la manecilla de una de las puertas, escena que aparentaba un suicidio.