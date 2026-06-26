MP revela que "hay avances importantes" sobre asesinato del director Víctor Fiallos

El Ministerio Público (MP) informó sobre importantes avances en la investigación por la muerte del docente y director del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés, Víctor Fiallos Paz, quien fue asesinado a finales de mayo.
El portavoz del MP en SPS, Elvis Guzmán, reveló que los equipos de investigación han recolectado nuevas evidencias durante recientes inspecciones y aseguró que las pesquisas están encaminadas a identificar a los responsables del crimen.
“Hay avances ya muy importantes”, manifestó Guzmán, al señalar que fiscales y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) levantaron “insumos muy importantes” que podrían derivar en requerimientos fiscales en los próximos días.
No obstante, el portavoz evitó precisar si entre los sospechosos figuran alumnos del centro educativo o personas ajenas al instituto, argumentando que brindar mayores detalles podría afectar el proceso investigativo.
“No le puedo manifestar si están involucradas X o Y personas”, expresó, aunque indicó que las investigaciones “están apuntando a posibles hechores”.
El crimen de Fiallos Paz conmocionó a la comunidad educativa y a los habitantes de Cofradía. Inicialmente, las autoridades manejaron la hipótesis de una muerte autoinfligida, ya que el cuerpo del docente fue encontrado en su oficina con un lazo en el cuello atado a la manecilla de una de las puertas, escena que aparentaba un suicidio.
Sin embargo, horas después, personal de Medicina Forense confirmó que el educador presentaba tres heridas de arma blanca en el cuello, por lo que se determinó la participación criminal en el hecho.
El jefe policial de Cofradía, Juan Sabillón, informó el día del crimen que la escena habría sido alterada por los responsables para hacer creer que el maestro se había quitado la vida. Asimismo, cerca del cuerpo fue encontrada una carta que, según las investigaciones preliminares, habría sido escrita bajo coacción.
De acuerdo con información policial, los responsables habrían ingresado al centro educativo tras saltar el muro perimetral, donde posteriormente intimidaron y obligaron al docente a redactar la nota antes de asesinarlo.
El crimen del docente ocurrió el 29 de mayo, un día después de que se conociera la muerte de Violeth Eunice Acosta, una estudiante de 14 años del mismo instituto, quien falleció en su vivienda en Cofradía.
Sobre este caso, el Ministerio Público informó que aún está a la espera del informe final de Medicina Forense, ya que se solicitaron análisis adicionales para establecer con precisión las circunstancias de la muerte de la menor.
Las autoridades también investigan si ambos hechos guardan alguna relación.
Por ahora, el Ministerio Público mantiene bajo reserva varios elementos del expediente y espera despejar las dudas una vez que fiscales e investigadores reúnan todos los elementos necesarios para identificar a los presuntos responsables.
Fotografía en vida del docente y director Víctor Fiallos Paz.