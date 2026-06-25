Investigan muerte de Sheila Rubí en incendio en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Una tragedia enlutó a una familia de la colonia Primavera, al pie de El Merendón, en el sector suroeste, luego de que un incendio de gran magnitud consumiera tres viviendas y cobrara la vida de una mujer de 32 años, madre de dos niños. La víctima fue identificada como Sheila Rubí Cáceres, quien sufrió graves quemaduras. De acuerdo con los reportes preliminares, Cáceres logró salir inicialmente de una de las viviendas afectadas; sin embargo, murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El fuego se propagó rápidamente entre las estructuras, provocando pérdidas materiales totales y momentos de desesperación entre los residentes del sector, quienes intentaron controlar las llamas mientras llegaban los cuerpos de socorro. Durante la emergencia también resultó herida otra persona, quien fue trasladada al hospital Mario Rivas, donde permanece bajo observación médica. Según fuentes hospitalarias, su condición es estable.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Vecinos relataron que el fuego avanzó en cuestión de minutos, lo que les impidió rescatar muchas de sus pertenencias. Las escenas de dolor fueron evidentes entre familiares y residentes de la colonia.

Investigación en curso