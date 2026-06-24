Madre de dos niños muere en incendio de colonia Primavera de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un incendio de gran magnitud redujo a cenizas tres viviendas en la colonia Primavera de San Pedro Sula, dejando como saldo una mujer fallecida y otra persona herida.

De acuerdo con los reportes preliminares, Sheila logró salir inicialmente de una de las viviendas afectadas. Sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras sufridas, perdió la vida minutos después del siniestro.

La víctima fue identificada como Sheila Rubí Cáceres , de 32 años, madre de dos niños.

El fuego se propagó rápidamente entre las estructuras, impidiendo que los vecinos pudieran rescatar pertenencias.

Cuerpos de socorro llegaron a la zona para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a más viviendas.

Durante la emergencia, otra persona resultó con quemaduras de consideración. El afectado fue trasladado de inmediato al hospital Mario Rivas, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento, su condición se reporta como estable, según fuentes hospitalarias.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar el origen del incendio.

Vecinos del sector relataron momentos de pánico al ver cómo las llamas consumían las viviendas en cuestión de minutos.