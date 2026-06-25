Matan a balazos a conductor de mototaxi en Copán

Un hombre murió de forma violenta en las últimas horas. El suceso se registró en las cercanías de la comunidad de El Achiotal, municipio de San Nicolás, Copán, al occidente de Honduras.
La víctima fue identificada como Bairon Alexander Peña, de 35 años de edad, quien era muy conocido en la zona y trabajaba como conductor de mototaxis. Además, era originario y residente en el barrio Miraflores de la ciudad de La Entrada.
Una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 transitaba por la solitaria zona donde ocurrió el crimen mientras se dirigía de Santa Rosa de Copán hacia La Entrada, cuando los paramédicos observaron el cuerpo de Peña. De inmediato se detuvieron para brindarle auxilio; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Según reportes preliminares, el cadáver de Peña presentaba múltiples perforaciones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Al lugar llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico, mientras la Policía Nacional inició con las primeras pesquisas; hasta el momento se desconoce el móvil del sangriento hecho, así como la identidad y paradero de los criminales.