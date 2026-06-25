Utilizaron a mujeres como “señuelo” para secuestrar a enfermero y exigir L30 millones

San Pedro Sula

En las últimas horas se logró la condena de Carlos Alberto Castillo, el cuarto implicado en el secuestro agravado de un enfermero, hecho ocurrido en 2024.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, Castillo aceptó de forma voluntaria su responsabilidad en el crimen.

Anteriormente, hubo una sentencia en abril de 2026 contra Aneth Anahí Trochez. Asimismo, en junio de 2025, Lucía Yanora Núñez Núñez y María Teresa Castillo decidieron someterse a un procedimiento abreviado tras admitir los cargos; todas ellas vinculadas activamente a la estructura criminal de la pandilla 18 y remitidas a cumplir sus penas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

El hecho se registró el pasado 8 de septiembre de 2024, cuando una de las mujeres interceptó con engaños al enfermero en la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés. Minutos después, el afectado fue subido por la fuerza a una camioneta y trasladado bajo amenazas a una vivienda en la colonia Concepción de Choloma.

Con la víctima sometida, los criminales se comunicaron con la familia de la víctima para exigirles la cantidad de 30 millones de lempiras. Desesperados, los parientes negociaron un pago inicial de 148,800 lempiras mediante un depósito bancario; sin embargo, los delincuentes decidieron no liberar al enfermero.

Posteriormente, equipos especializados de fiscales y de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) activaron un rastreo inmediato. Apenas tres días después del rapto, las autoridades ejecutaron un allanamiento en Choloma, logrando rescatar sano y salvo al enfermero y capturar a las tres mujeres.