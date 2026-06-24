Desertores de maras, imitadores y exconvictos controlan la extorsión en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

La extorsión en Honduras ha estado asociada principalmente a la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pero investigaciones de equipos de inteligencia de la Policía Nacional apuntan que desde 2025 hubo una transformación delincuencial. Ahora, según los reportes, son protagonizados por desertores de estos dos mismos grupos criminales, también hay casos de exprivados de libertad, personas sin vínculos reales con maras o pandillas que utilizan el miedo y la mala reputación de estas organizaciones para obtener dinero. La nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) ha identificado un crecimiento de individuos que se presentan como integrantes de organizaciones tradicionales para intimidar a sus víctimas y extorsionar, aunque en muchos casos nunca han pertenecido a las estructuras. Aunque las operaciones policiales ejecutadas han debilitado significativamente a varios grupos, esta fragmentación ha generado como efecto secundario la reorganización de antiguos miembros en núcleos más pequeños y menos estructurados. Desertores de la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han creado grupos independientes y, en otros casos, se han involucrado en círculos recién formados como Los M-1, Los Chirizos, Los Iluminati y El Combo Que No Se Deja, aglutinando nuevas asociaciones ilícitas para continuar obteniendo ingresos mediante la extorsión. Esto se refleja en las cifras de la Secretaría de Seguridad, facilitadas a través de la solicitud de información SSSS-2951-2025, que indican que entre 2022 y 2025 hubo 3,526 denuncias de extorsión, pero el 51% de los casos los responsables eran delincuentes independientes. Las denuncias fueron contra 66 grupos o estructuras criminales, entre ellas el Barrio 18 (con 1,175 casos) y la MS-13 (con 288 reportes). También hubo denuncias contra Los Iluminati, Los Chirizos, el Combo Que No Se Deja, entre otros. Las autoridades sostienen que estos grupos carecen del poder territorial y operativo de las pandillas y maras, lo que facilita su identificación y desarticulación, pero siguen representando una amenaza para sectores económicos.

"La desarticulación de maras y pandillas está dejando consigo la reorganización de estos sujetos en nuevas bandas. Cuando son identificadas son más fáciles de desarticular porque no tienen la fuerza de una mara o pandilla consolidada", señaló Mario Fu, vocero nacional de la Daet.

Características de los casos

Uno de los hallazgos llamativos involucra a personas que han cumplido condenas en prisión y que, tras recuperar su libertad, regresan inmediatamente a actividades criminales, específicamente a la extorsión. Las investigaciones identificaron solo durante este año a perfiles de dos expresidiarios que anteriormente desempeñaban roles de mando intermedio en las maras, y que, tras salir de la cárcel, buscaron consolidarse como cabecillas independientes y cobrar la extorsión. Algunos de ellos salen de los centros penitenciarios con cartas de libertad y, según los investigadores, en cuestión de semanas comienzan a coordinar nuevas operaciones de extorsión afuera de las pandillas. Por otro lado, se ha detectado un incremento de individuos que nunca han pertenecido a maras, pandillas u otros grupos criminales, pero que conocen los métodos utilizados y los replican para generar terror. Su principal herramienta son las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp. Estos sujetos adquieren líneas telefónicas sin registros claros de identificación, activan cuentas en plataformas digitales y envían mensajes intimidatorios utilizando nombres de organizaciones criminales reconocidas. En muchos casos exigen depósitos en cuentas bancarias o billeteras electrónicas, dificultando el rastreo inmediato de los recursos. Además, ni siquiera tienen vínculos cercano con organizaciones criminales, simplemente han aprendido los patrones de conducta de los extorsionadores y los reproducen para obtener ganancias rápidas. Hace apenas unas semanas, transportistas de Tegucigalpa denunciaron una ola de amenazas atribuidas al grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua, la situación provocó alarma entre conductores de taxi y autobús, quienes reportaron mensajes intimidatorios y atentados; sin embargo, la Policía concluyó que detrás de muchas de estas amenazas no estaba la organización internacional. Los delincuentes locales utilizan nombres de grupos ampliamente conocidos para aumentar el impacto psicológico sobre las víctimas. "El Tren de Aragua no está operando en Honduras, lo que hemos identificado son personas que utilizan ese nombre para generar miedo y facilitar el cobro de la extorsión", indicó una fuente cercana a las investigaciones. La participación extorsiva no se limita únicamente a cobradores, despachadores o conductores, se han documentado casos en terminales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay propietarios de unidades de transporte que inicialmente colaboraban bajo amenazas, pero que posteriormente terminaron formando parte activa del esquema de cobro.

Las pesquisas indican que algunos comenzaron proporcionando información a las estructuras criminales de la cantidad de transporte en las terminales, luego participaron en la recolección del dinero y finalmente recibieron porcentajes de las ganancias obtenidas mediante la extorsión. Incluso se han encontrado casos donde una misma víctima recibe cobros simultáneos en nombre de cuatro grupos criminales diferentes. Esta práctica muestra la fragmentación del mercado criminal y la proliferación de grupos que buscan aprovechar el temor histórico generado por las pandillas y maras.

Un ejemplo de esto es un caso registrado el 27 de febrero de este año, cuando Juan José Morazán García (27), alias "El Bembas", fue interceptado por suponerlo responsable de dedicarse a la extorsión. Las autoridades detallaron que el sospechoso había laborado anteriormente como conductor en algunas rutas de transporte de la capital, lo que le permitía conocer de primera mano la dinámica de operación, horarios y puntos estratégicos, información que posteriormente utilizó para identificar y presionar a sus víctimas. Frente a esta realidad, la estrategia de la ahora Daet se centra en fortalecer la inteligencia y la investigación. La nueva división especializada busca identificar no solo a quienes ejecutan las amenazas, sino también a quienes financian, facilitan o colaboran con las redes de extorsión.

El Dipampco fue eliminada como parte de una reestructuración de la Secretaría de Seguridad a raíz de la muerte de cinco policías durante un "quite" de cocaína frente a narcotraficantes. El 29 de mayo de 2026, el Gobierno de Honduras anunció oficialmente la creación de la Daet como nueva unidad policial.

Como parte de este proceso, aproximadamente el 90% del personal que pertenecía a la extinta Dirección Policial Antimaras y Crimen Organizado (Dipampco) fue puesto a disposición para ser reasignado a otras funciones mientras se realizan evaluaciones psicológicas, toxicológicas, patrimoniales y de confianza. "Más de la mitad del personal ya ha sido sometido a estas pruebas, además, se están fortaleciendo los canales de denuncia ciudadana y los acercamientos con sectores afectados como transportistas, comerciantes, microempresarios y cámaras empresariales", indicaron desde la sección de Relaciones Públicas de la institución.

Denuncias no cesan

De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 300,000 hogares hondureños fueron víctimas de la extorsión entre 2022 y 2024, pasando de un 9% a un 11.6%. Los efectos de la extorsión van más allá de la pérdida económica, muchas víctimas se ven obligadas a cerrar negocios, cambiar de residencia o modificar sus rutinas diarias por temor a represalias. Según la ASJ, el miedo y la falta de confianza en las instituciones provocan un alto subregistro de denuncias, dificultando la lucha contra este delito.

De las 3,526 denuncias por extorsión a nivel nacional, 2,589 fueron interpuestas por comerciantes, 264 por transportistas y 673 por personas vinculadas a otras ocupaciones. Se identificó un patrón de alta concentración geográfica, ya que un reducido número de ciudades urbanas concentró la mayoría de los casos, en particular, tres municipios acumularon cerca de tres cuartas partes del total registrado. Los números mostraron un escenario crítico en tres ciudades: Distrito Central, con 1,141 denuncias (32.3%); San Pedro Sula, con 595 denuncias (16.8%); y La Ceiba, con 352 denuncias (9.9%). En conjunto, estos tres municipios sumaron 2,088 denuncias, lo que representó aproximadamente el 60% del total nacional.

Otros datos de Seguridad, facilitados a LA PRENSA Premium a través de la solicitud SOL-SSSS-2707-2025, muestran que entre 2019 y 2024 se contabilizaron 2,863 personas capturadas por extorsión a nivel nacional. En Francisco Morazán se suscitaron 1,226 capturas (42.8%) y en Cortés 953 aprehensiones (33.3%); en conjunto, ambos sumaron 2,179 arrestos, lo que representó aproximadamente el 76% del total nacional. El análisis mostró que 2,515 capturados eran hombres y el resto mujeres, lo que significa que por cada mujer arrestada hubo aproximadamente siete hombres aprehendidos. De la Pandilla Barrio 18 fueron capturadas 1,459 personas (51%), mientras que de la Mara Salvatrucha se detuvo a 580 (18%). En conjunto, ambas estructuras representaron cerca del 69% del total de arrestos. El resto de los detenidos estaba vinculado a otros grupos criminales como El Combo que no se deja, Los Chirizos, Los Iluminati, Los Olanchanos y Los Benjamín.

Según el perfil ocupacional de los procesados, se consignó 199 labradores, 133 jornaleros, 87 amas de casa, 85 comerciantes y 51 albañiles, mientras que otros 51 estaban desempleados al momento de su captura. Del total de casos de extorsión registrados durante este período, 29 capturados trabajaban como taxistas, 16 como ayudantes de bus, 11 como conductores de mototaxi, seis eran propietarios de rutas de transporte, cuatro cobradores de bus y dos desempeñaban funciones como despachadores de bus y taxi. Esto coincide con lo que las autoridades han señalado como una posible infiltración de estructuras extorsivas en el sector del transporte público, uno de los rubros más afectados por este flagelo.

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