Desertores de maras, imitadores y exconvictos controlan la extorsión en Honduras

Uno de los hallazgos llamativos involucra a personas que han cumplido condenas en prisión y que, tras recuperar su libertad, regresan inmediatamente a actividades criminales, específicamente a la extorsión. Las investigaciones identificaron solo durante este año a perfiles de dos expresidiarios que anteriormente desempeñaban roles de mando intermedio en las maras, y que, tras salir de la cárcel, buscaron consolidarse como cabecillas independientes y cobrar la extorsión.Algunos de ellos salen de los centros penitenciarios con cartas de libertad y, según los investigadores, en cuestión de semanas comienzan a coordinar nuevas operaciones de extorsión afuera de las pandillas.Por otro lado, se ha detectado un incremento de individuos que nunca han pertenecido a maras, pandillas u otros grupos criminales, pero que conocen los métodos utilizados y los replican para generar terror. Su principal herramienta son las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp. Estos sujetos adquieren líneas telefónicas sin registros claros de identificación, activan cuentas en plataformas digitales y envían mensajes intimidatorios utilizando nombres de organizaciones criminales reconocidas.En muchos casos exigen depósitos en cuentas bancarias o billeteras electrónicas, dificultando el rastreo inmediato de los recursos. Además, ni siquiera tienen vínculos cercano con organizaciones criminales, simplemente han aprendido los patrones de conducta de los extorsionadores y los reproducen para obtener ganancias rápidas.Hace apenas unas semanas<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/videos/mundo/el-tren-de-aragua-la-amenaza-criminal-venezolana-que-ahora-opera-en-honduras-BD24270643" target="_blank">, transportistas de Tegucigalpa denunciaron una ola de amenazas atribuidas al grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua</a>, la situación provocó alarma entre conductores de taxi y autobús, quienes reportaron mensajes intimidatorios y atentados; sin embargo, la Policía concluyó que detrás de muchas de estas amenazas no estaba la organización internacional.Los delincuentes locales utilizan nombres de grupos ampliamente conocidos para aumentar el impacto psicológico sobre las víctimas. "El Tren de Aragua no está operando en Honduras, lo que hemos identificado son personas que utilizan ese nombre para generar miedo y facilitar el cobro de la extorsión", indicó una fuente cercana a las investigaciones.La participación extorsiva no se limita únicamente a cobradores, despachadores o conductores, se han documentado casos en terminales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay propietarios de unidades de transporte que inicialmente colaboraban bajo amenazas, pero que posteriormente terminaron formando parte activa del esquema de cobro.