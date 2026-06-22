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90% de las denuncias recibidas por extorsión son falsas: DAET

La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas asumió las funciones de la eliminada Dipampco

90% de las denuncias recibidas por extorsión son falsas: DAET

El subcomisionado de Policía y jefe de la DAET, Daniel Molina, en coferencia de prensa.

 Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

En los 25 días de funcionamiento de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), esta unidad policial registra la detención de 29 personas a nivel nacional.

De las 29 personas capturadas, 19 de estas fueron aprehendidas in fraganti en la comisión y las 10 restantes tenían una orden de captura girada por un órgano jurisdiccional del Poder Judicial.

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Los arrestados están ligados al dolo de asociación para delinquir, es decir, que están vinculados a maras y pandillas, otro tanto por tenencia ilegal de armas y por extorsión; este último uno de los más grandes flagelos criminales en el país.

El subcomisionado de Policía y jefe de la DAET, Daniel Molina, detalló que "tres de ellos pertenecen a la Pandilla 18, diez a la MS-13, 15 que pertenecen a estructuras independientes y uno que fue capturado, que se dedica al tema del narcotráfico".

Molina aseguró de los 19 arrestados en flagrancia, y que por ende no tenían una investigación previa, todos fueron judicializados y les han dictado el auto de formal procesamiento, debido a que se ha realizado una buena fundamentación y recolección de evidencias en los casos.

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Durante las operaciones se han decomisado cientos de envoltorios con cocaína, marihuana y crack, además, siete armas de fuego cortas, vehículos y dinero en efectivo.

Sin ser pandillas

La DAET, en los últimos 25 días recibió 62 denuncias por extorsión, pero la gran mayoría de ellas fueron realizadas por personas que se hacían pasar por miembros de pandillas y extorsionadores, sin ser parte de una de esas organizaciones.

"De los 62 reportes recibidos (por la DAET), el 90% han sido falsos; ¿en qué sentido? Muchas personas, aprovechando el temor, se dedican a querer extorsionar a ciudadanos y pedirles dinero, a través de una transferencia, enviar las cantidades que ellos exigen, y muchas personas por temor, lo hacen", confesó Daniel Molina.

El oficial evidenció que se trata de redes de "extorsión de mentiras", y que cuando ocurren este tipo de casos, lo más recomendable es comunicarse con la línea telefónica 143, para recibir uan asesoría de los agentes de la DAET, expertos en el combate a la extorsión.

Esta unidad policial tiene presencia en los 18 departamentos del país, en nueve regionales policiales.

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Redacción La Prensa
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