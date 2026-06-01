Corrupción policial reabre el debate sobre nueva depuración

Según Omar Rivera, tras el proceso histórico de depuración iniciado en 2016, en el cual fueron separados más de 6,000 agentes, el impulso necesario para mantener una Policía libre de vicios se perdió, dando paso a una actitud complaciente durante los últimos años.Esa situación, sostuvo, facilitó el resurgimiento de problemas estructurales en los que policías terminan involucrados en actividades criminales o coludidos con organizaciones delictivas.Para Rivera, la depuración no puede ser un evento aislado, sino un ejercicio permanente dentro del sistema de seguridad pública. En ese sentido, calificó como “digno y plausible” que las autoridades actuales hayan intervenido tras los hechos violentos registrados en Corinto, en lugar de intentar ocultar la realidad.No obstante, expresó reservas respecto al traslado de las funciones de la Dipampco a la DPI.