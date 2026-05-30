Tomas Zambrano: "Estamos obligados a que funcione la unidad contra la extorsión"

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este sáabado durante una visita al departamento de Intibucá que la nueva unidad contra la extorsión y el terrorismo deberá garantizar resultados efectivos en la lucha contra este delito, tras la eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El titular del Legislativo abordó diversos temas relacionados con la seguridad nacional y sostuvo que el país no puede permitirse que la nueva estructura fracase en su misión de combatir las redes criminales dedicadas a la extorsión.

Zambrano aclaró que los agentes que actualmente integran la Dipampco no serán trasladados automáticamente a la nueva unidad especializada, como se ha especulado en algunos sectores.

"Estamos obligados a que funcione. La Dipampco, el personal que estaba, hay que explicar bien, no es que el personal de Dipampco pasa a esta nueva unidad contra la extorsión y el terrorismo, no", manifestó.

El congresista explicó que todos los miembros de la desaparecida dependencia policial deberán someterse a un proceso de evaluación antes de determinar si pueden continuar prestando servicio dentro de la institución.

"El personal de Dipampco pasa a un proceso de certificación, pruebas de confianza y ahí se va a determinar qué elementos pueden continuar en las diferentes unidades de la Policía", detalló Zambrano.

Asimismo, advirtió que aquellos agentes que no logren superar las pruebas establecidas serán separados de la institución como parte del proceso de depuración policial.

"El que no pase las pruebas de confianza y la certificación será depurado por la Policía", afirmó Zambrano, al reiterar que el objetivo es fortalecer los organismos de seguridad con personal que cumpla los estándares requeridos para enfrentar el crimen organizado.