Bandas extorsionan con DNI suplantados y billeteras electrónicas

El cabecilla de la estructura criminal, denominada La Rumba, utilizaba puestos de venta de celulares, donde los encargados solicitaban la tarjeta de identidad a sus clientes por cada compra. El vendedor aprovechaba este momento para fotografiar el documento por ambos lados, así como tomar nota de otros datos personales. El objetivo: abrir cuentas en billeteras electrónicas para recibir dinero de la extorsión.Al contar con puntos autorizados, los extorsionadores recolectaban fácilmente el dinero de sus víctimas, captando millones de lempiras que movían de forma electrónica.Estos depósitos —dinero procedente de la extorsión— se registraban a nombre de ciudadanos que ignoraban que su cédula de identidad había sido utilizada para abrir billeteras electrónicas, por lo que los agentes de la Dipamco demoraron varios meses en identificar a los verdaderos cabecillas y miembros de la estructura criminal.