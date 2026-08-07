Las Clínica Materno Infantil que rompen las barreras del tiempo: "Aquí atendemos 24/7"

En Honduras está prohibido enfermarse los fines de semana. No se trata de una ley escrita, sino de una realidad que muchos ciudadanos enfrentan: la atención primaria en el sistema público funciona con horario de oficina, de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.Es una realidad que se vive en más de 1,000 centros de salud del país, con apenas un puñado de excepciones; uno de esas se ubica en Las Lajas, Comayagua. No es un centro asistencial cualquiera, se trata de una <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/construyen-clinica-materno-infantil-en-san-antonio-de-cortes-NC8884285" target="_blank">Clínica Materno Infantil (CMI) </a>que atiende a mujeres en gestación, madres lactantes y féminas en edad fértil. En todo el país existen más de 60 clínicas similares, todas creadas con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales."Aquí atendemos 24/7", dijo la directora municipal de la clínica en Las Lajas, Delmis Redondo, cuando LA PRENSA Premium realizaba un recorrido por el recóndito municipio, ubicado a más de dos horas del centroEl centro de atención estaba dividido en dos: por un lado el centro de salud que daba atención primaria de enfermedades comunes. Al costado derecho estaba una puerta más grande que llevaba al área de maternidad.Al ingresar, las paredes mostraban la vulnerabilidad de la zona por los constantes sismos, pero también la necesidad urgente de intervención para reforzar la infraestructura y garantizar más equipamiento.En uno de los espacios que habilitaron como clínica para albergar a las mujeres que recién dieron a luz estaba una joven. Una cortina que había quedado entreabierta dejaba ver cómo cargaba en sus brazos al bebé. El lloriqueo dejaba en evidencia que sus pulmones estaban sanos, pero ambos seguían en monitoreo previo al alta. Al costado derecho estaba el área de parto, justo donde se encontraba una mula.“Vengan por aquí”, señaló Redondo, quien en ese momento iba a mostrar las<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/sismos-comayagua-clamor-centro-salud-las-lajas-paredes-danadas-CE31422990" target="_blank"> grietas en una de las paredes a causa de los sismos.</a>Al fondo estaba un espacio que eventualmente utilizan como sala de reuniones porque temen que colapse. Al lado estaba otra habitación en la que ubicaron una sala para citologías.“Materno infantil hay cuatro en el departamento. Ellos sí trabajan de lunes a domingo porque lo que se atiende son partos”, insistió Redondo.