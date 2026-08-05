¿Qué hicieron? Los delitos que mantienen presos a 171 extranjeros en Honduras

Meses antes, en abril, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en el sector de Casamata, Distrito Central, a un <a href="https://www.laprensa.hn/sucesos/capturan-colombiano-vinculado-clonacion-tarjetas-tegucigalpa-IC30235184">ciudadano colombiano de 34 años señalado como integrante de una red transnacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias</a>.Las investigaciones indicaron que el sospechoso ya había sido arrestado en enero de 2025 por hechos similares en La Ceiba, pero tras recuperar su libertad habría retomado sus actividades ilícitas.Para Sánchez, la presencia de ciudadanos colombianos en este tipo de delitos no resulta aislada. "Se da, se da mucho, en el caso de los colombianos la clonación de tarjetas, estafas y otro tipo de delitos, no es muy común el pandillerismo en ellos", mencionó.