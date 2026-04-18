Capturan a colombiano vinculado a red de clonación de tarjetas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La Policía Nacional de Honduras detuvo este sábado en Tegucigalpa a un colombiano acusado de integrar una red transnacional especializada en la clonación de tarjetas bancarias mediante dispositivos ocultos en cajeros automáticos y la falsificación de cheques de viaje.

El colombiano, de 40 años, fue detenido en una de las calles principales de la capital por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones tras el seguimiento del Departamento Contra Delitos Especiales (DCDE), en coordinación con el sistema bancario nacional, según un comunicado de la Policía hondureña.

Según el informe policial, la organización instalaba dispositivos electrónicos ocultos en cajeros automáticos y estos lograban interceptar "información confidencial" de las bandas magnéticas y los códigos de seguridad de los usuarios al momento de realizar retiros de dinero.