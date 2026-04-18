¿Quiénes eran los dos hombres asesinados en Santa Rita, Yoro?

SANTA RITA, YORO

De acuerdo con información preliminar, el doble homicidio ocurrió en horas de la madrugada, luego de que autoridades recibieran una alerta a través del sistema de emergencias sobre la presencia de dos personas sin vida a la orilla de la carretera (RN-23).

Un nuevo hecho violento se registró este sábado en el municipio de Santa Rita, Yoro, donde dos hombres fueron asesinados a disparos en la aldea Pata de Gallina, generando conmoción entre los pobladores del sector.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron el hallazgo de los cuerpos, los cuales presentaban múltiples impactos de bala.

Según los reportes, las víctimas se transportaban en una motocicleta tipo Italika DM250, color azul con blanco y sin placas, la cual quedó abandonada en la escena del crimen.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Abner Antonio Guerrero Vásquez, de 29 años, y Gonzalo Calderón Gazo, de 37, ambos originarios del municipio de Morazán.

Personal de Medicina Forense se desplazó hasta la escena para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han reportado capturas vinculadas al caso, por lo que las investigaciones continúan en curso.