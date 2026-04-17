Joven de 16 años muere en accidente tras intentar esquivar un bache en Choluteca

Un adolescente de 16 años perdió la vida la noche del jueves 16 de abril luego de sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Yusguare, en el departamento de Choluteca.
La víctima fue identificada como Anthony Darío Cárcamo, quien era originario del barrio Tierras Morenas, en el municipio de Santa Ana de Yusguare.
De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría intentado esquivar un bache en la vía, maniobra que presuntamente provocó que perdiera el control del vehículo, desencadenando el fatal accidente.
Según informó el portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Richard Gallo, el menor fue llevado de emergencia a un centro asistencial luego del accidente.
Sin embargo, al momento de su ingreso ya no presentaba signos vitales, por lo que su muerte fue confirmada minutos después.
El funcionario detalló que en el incidente no se vieron involucrados otros vehículos.
Según el oficial, exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante en el accidente.
También explicó, cuando se conduce a alta velocidad, cualquier maniobra brusca para esquivar irregularidades en la carretera puede hacer que el conductor pierda el control del vehículo.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tener medidas de precaución al transitar por las carreteras, especialmente en aquellos tramos donde se llevan a cabo trabajos de mantenimiento vial o donde la vía presenta condiciones irregulares.
Asimismo, recomendaron respetar los límites de velocidad, mantenerse atentos a las señalizaciones y conducir con prudencia para reducir el riesgo de accidentes.